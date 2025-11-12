A Luino la ferrovia si scopre giocando, con Trenord Mobility Challange

A Luino prende il via la “Trenord Mobility Challenge”, un progetto didattico che trasforma la scoperta del sistema ferroviario lombardo e dei comportamenti corretti da adottare in treno in un gioco coinvolgente per 800 studenti tra i 14 e i 19 anni. L’obiettivo? Promuovere la cultura della mobilità sostenibile tra i più giovani, in modo divertente e interattivo.

Realizzato da Trenord in collaborazione con l’Isis “Città di Luino – Carlo Volonté”, il Comune di Luino e il partner tecnico Gamindo, il progetto nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo del treno come strumento strategico per la qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile dei territori, con uno sguardo rivolto alla responsabilità ambientale delle generazioni future.

Il progetto è stato presentato agli studenti e ai loro docenti oggi, mercoledì 12 novembre, dal direttore comunicazione di Trenord Paolo Garavaglia e dalla responsabile digital, social, customer communication dell’azienda Rita Cammarano, alla presenza del sindaco del Comune di Luino Enrico Bianchi, della vicesindaca e assessora all’Istruzione Antonella Sonnessa, dalla consigliera con delega ai trasporti Franca Valeria Squitieri.

Come funziona “Trenord Mobility Challenge”

Attraverso una piattaforma digitale, gli studenti accedono al gioco utilizzando un codice personalizzato e riservato. Il percorso si sviluppa lungo tutte le stazioni che si affacciano lungo la linea R21 Luino-Gallarate-Milano, che diventano “tappe” di sfide interattive come quiz, cruciverba, Wordle e vero-falso, pensate per testare e stimolare la conoscenza del servizio ferroviario, il senso civico e la valorizzazione del patrimonio locale.

Al superamento di ogni tappa, gli studenti guadagneranno un punteggio che consentirà loro, al termine dell’intero percorso, di valutare la propria preparazione. Potranno giocare fino a fine novembre.

L’iniziativa “Trenord Mobility Challenge” potrà essere riproposta anche in altre scuole della Lombardia, con l’obiettivo di guidare le nuove generazioni di viaggiatori a un uso consapevole e responsabile del treno come mezzo di trasporto sostenibile e bene collettivo.