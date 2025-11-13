Varese News

Lombardia

A Milano torna Artigiano in fiera dal 6 al 14 dicembre

La manifestazione proporrà un percorso diffuso in nove padiglioni, dove troveranno spazio 502 imprese, di cui 329 italiane, 51 europee e 122 internazionali

Generico 10 Nov 2025

Dal 6 al 14 dicembre 2025 i padiglioni di Artigiano in Fiera a Milano tornano ad accogliere il meglio dell’artigianato mondiale con una particolare attenzione ai temi del “vivere bene”. Saranno 502 le imprese provenienti da Italia, Europa e resto del mondo che presenteranno prodotti biologici, di montagna, vegani e free-from, raccontando una visione di benessere che intreccia salute, ambiente e responsabilità sociale.

La manifestazione proporrà un percorso diffuso in nove padiglioni, dove troveranno spazio 502 imprese, di cui 329 italiane, 51 europee e 122 internazionali, con diverse certificazioni ambientali e biologiche. Il comparto biologico sarà rappresentato da 190 imprese (108 italiane, 10 europee e 72 dal resto del mondo), di cui 98 al debutto. Le aree free-from, vegane e di montagna conteranno 312 espositori, tra cui 80 nuovi: 221 italiani, 41 europei e 50 internazionali.

L’ingresso è gratuito: il pass si ottiene su artigianoinfiera.it nella sezione “Ottieni il tuo pass gratuito”, inserendo la propria e-mail per ricevere il QR code d’accesso.

Come arrivare: metropolitana M1 (fermata Rho Fiera), treni Trenord e Italo, con oltre 10.000 posti auto disponibili.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.