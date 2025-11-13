A Milano torna Artigiano in fiera dal 6 al 14 dicembre
La manifestazione proporrà un percorso diffuso in nove padiglioni, dove troveranno spazio 502 imprese, di cui 329 italiane, 51 europee e 122 internazionali
Dal 6 al 14 dicembre 2025 i padiglioni di Artigiano in Fiera a Milano tornano ad accogliere il meglio dell’artigianato mondiale con una particolare attenzione ai temi del “vivere bene”. Saranno 502 le imprese provenienti da Italia, Europa e resto del mondo che presenteranno prodotti biologici, di montagna, vegani e free-from, raccontando una visione di benessere che intreccia salute, ambiente e responsabilità sociale.
La manifestazione proporrà un percorso diffuso in nove padiglioni, dove troveranno spazio 502 imprese, di cui 329 italiane, 51 europee e 122 internazionali, con diverse certificazioni ambientali e biologiche. Il comparto biologico sarà rappresentato da 190 imprese (108 italiane, 10 europee e 72 dal resto del mondo), di cui 98 al debutto. Le aree free-from, vegane e di montagna conteranno 312 espositori, tra cui 80 nuovi: 221 italiani, 41 europei e 50 internazionali.
L’ingresso è gratuito: il pass si ottiene su artigianoinfiera.it nella sezione “Ottieni il tuo pass gratuito”, inserendo la propria e-mail per ricevere il QR code d’accesso.
Come arrivare: metropolitana M1 (fermata Rho Fiera), treni Trenord e Italo, con oltre 10.000 posti auto disponibili.
