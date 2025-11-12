A Tradate le minoranze incontrano i cittadini: due appuntamenti a Villa Truffini
Appuntamento sabato 15 e 22 novembre dalle 10 alle 12 per un confronto con i rappresentanti di Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico
Due incontri pubblici per raccontare l’attività svolta in Consiglio comunale e per raccogliere idee e proposte dalla cittadinanza. A promuoverli sono i gruppi consiliari di minoranza Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico, che danno appuntamento alla cittadinanza nelle giornate di sabato 15 e sabato 22 novembre dalle 10 alle 12, nella sala al piano terra di Villa Truffini.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di condividere il lavoro svolto dalle opposizioni dall’inizio del mandato dell’attuale amministrazione comunale e, al tempo stesso, di creare uno spazio di confronto diretto con i cittadini.
Durante gli incontri, i consiglieri illustreranno le proposte presentate, le mozioni discusse e le azioni di controllo portate avanti in Consiglio.
Oltre all’illustrazione dell’attività svolta, ampio spazio sarà dedicato all’ascolto di idee, critiche costruttive e proposte dei cittadini, per un momento di partecipazione civica e di coinvolgimento della comunità nelle scelte amministrative.
