Aggredita da un cane a Gallarate, una donna finisce in ospedale

Aggredite da un cane a Gallarate: brutta avventura per due donne a metà giornata di oggi, 18 novembre, in via Allende, zona residenziale tra Arnate e Madonna in Campagna.

Il cane, sfuggito al controllo, ha aggredito due donne e una delle due ha riportato una profonda ferita: è stata trasferita immediatamente in ospedale dal marito.

Sul posto è poi intervenuta l’unità mobile della Polizia Locale (nella foto) per ricostruire con esattezza l’episodio. Il cane è stato recuperato dal figlio del padrone all’interno del cortile condominiale di uno dei palazzi della zona.

Pare che il cane sia spesso in zona, ma sempre con museruola: da capire perché oggi non l’avesse e perché si sia dimostrato aggressivo.