Carlo Conti svela i nomi dei 30 big in gara a Sanremo 2026: un Festival “variegato” tra ritorni, debutti e sorprese

Un mix tra generazioni, stili e sorprese nel cast della 76esima edizione: ritorna Patty Pravo, debutta Sayf, Fedez canta in coppia con Marco Masini, Tommaso Paradiso

Sanremo 2025 generiche

È ufficialmente partita la corsa verso il Festival di Sanremo 2026. Oggi, in diretta durante l’edizione delle 13:30 del TG1, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 artisti in gara, selezionati tra centinaia di proposte arrivate negli ultimi mesi.

Una rosa definita dal direttore artistico come «variegata», che unisce volti noti della musica italiana a nuove energie pronte a conquistare il palco dell’Ariston.

L’edizione del prossimo Festival si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026, con il consueto mix di musica, spettacolo e attenzione mediatica che da anni accompagna l’evento musicale più seguito del Paese.

Come lo scorso anno, ci sarà spazio anche per le Nuove Proposte, i cui nomi verranno resi noti il 14 dicembre, al termine della finale di Sanremo Giovani in onda su Rai1.

I 30 artisti in gara a Sanremo 2026

Ecco i 30 cantanti scelti da Carlo Conti per la 76esima edizione del Festival di Sanremo:

Tommaso Paradiso
Chiello
Serena Brancale
Fulminacci
Ditonellapiaga
Fedez e Masini
Leo Gassmann
Sayf
Arisa
Tredici Pietro
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Malika Ayane
Luché
Raf
Bambole di Pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
J-Ax
Enrico Nigiotti
Maria Antonietta e Colombre
Francesco Renga
Mara Sattei
LDA e Aka7even
Dargen D’Amico
Levante
Eddie Brock
Patty Pravo

Un cast tra novità e grandi ritorni

Il cast è un equilibrato mix di debutti assoluti, grandi ritorni e accoppiate inedite. Tra i nomi più attesi figurano Patty Pravo, che torna a Sanremo a distanza di anni, e Fedez, questa volta in coppia con Marco Masini, per una collaborazione che promette scintille. Sul fronte delle novità, spiccano Sayf, Eddie Brock, Bambole di Pezza e Samurai Jay, segno della volontà di Conti di scommettere anche su sonorità nuove e contaminazioni urban.

Attesa anche per artisti già affermati ma che si ripresentano con nuovi progetti, come Malika Ayane, Ermal Meta, Levante, Raf e Fulminacci. Tra i “giovani veterani” spiccano LDA e Aka7even, in gara come duo, e Tredici Pietro, ormai nome ricorrente della scena alternativa.

Appuntamento a febbraio

Il cammino verso Sanremo è ufficialmente iniziato. Mancano meno di tre mesi al sipario che si alzerà sul Teatro Ariston per la 76esima edizione, ma l’attenzione è già alta. Con questo cast, Carlo Conti punta a offrire al pubblico un Festival che, tra musica e parole, riesca a parlare a tutte le generazioni.

30 Novembre 2025
