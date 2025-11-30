Carlo Conti svela i nomi dei 30 big in gara a Sanremo 2026: un Festival “variegato” tra ritorni, debutti e sorprese

È ufficialmente partita la corsa verso il Festival di Sanremo 2026. Oggi, in diretta durante l’edizione delle 13:30 del TG1, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 artisti in gara, selezionati tra centinaia di proposte arrivate negli ultimi mesi.

Una rosa definita dal direttore artistico come «variegata», che unisce volti noti della musica italiana a nuove energie pronte a conquistare il palco dell’Ariston.

L’edizione del prossimo Festival si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026, con il consueto mix di musica, spettacolo e attenzione mediatica che da anni accompagna l’evento musicale più seguito del Paese.

Come lo scorso anno, ci sarà spazio anche per le Nuove Proposte, i cui nomi verranno resi noti il 14 dicembre, al termine della finale di Sanremo Giovani in onda su Rai1.

I 30 artisti in gara a Sanremo 2026

Ecco i 30 cantanti scelti da Carlo Conti per la 76esima edizione del Festival di Sanremo:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luché

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta e Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA e Aka7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Un cast tra novità e grandi ritorni

Il cast è un equilibrato mix di debutti assoluti, grandi ritorni e accoppiate inedite. Tra i nomi più attesi figurano Patty Pravo, che torna a Sanremo a distanza di anni, e Fedez, questa volta in coppia con Marco Masini, per una collaborazione che promette scintille. Sul fronte delle novità, spiccano Sayf, Eddie Brock, Bambole di Pezza e Samurai Jay, segno della volontà di Conti di scommettere anche su sonorità nuove e contaminazioni urban.

Attesa anche per artisti già affermati ma che si ripresentano con nuovi progetti, come Malika Ayane, Ermal Meta, Levante, Raf e Fulminacci. Tra i “giovani veterani” spiccano LDA e Aka7even, in gara come duo, e Tredici Pietro, ormai nome ricorrente della scena alternativa.

Appuntamento a febbraio

Il cammino verso Sanremo è ufficialmente iniziato. Mancano meno di tre mesi al sipario che si alzerà sul Teatro Ariston per la 76esima edizione, ma l’attenzione è già alta. Con questo cast, Carlo Conti punta a offrire al pubblico un Festival che, tra musica e parole, riesca a parlare a tutte le generazioni.