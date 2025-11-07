Cgil Cisl Uil rispondono alle critiche di Tovaglieri sull’educazione civica al Dalla Chiesa: «È formazione, non politica»

La proposta di una lezione di educazione civica tenuta dai sindacati all’istituto dalla Chiesa di Sesto Calende accende il dibattito politico. A sollevare la questione è l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri, che ha criticato duramente l’iniziativa, parlando di «scuola politicizzata» e di «sindacati di parte» coinvolti in un’attività che, a suo dire, non dovrebbe entrare in aula.

Le accuse di Tovaglieri: «Sindacati non imparziali»

Secondo Tovaglieri, è inaccettabile che un momento formativo obbligatorio per gli studenti, come l’educazione civica, sia affidato a «un’organizzazione sindacale politicizzata», che in passato avrebbe partecipato a manifestazioni contro il governo e a favore della Palestina, con il rischio – secondo l’europarlamentare – di mescolare attivismo politico e formazione scolastica.

La replica unitaria di CGIL, CISL e UIL: «Nessuna propaganda, solo formazione»

Non si è fatta attendere la risposta congiunta dei sindacati CGIL, CISL e UIL, che con una nota firmata dai rispettivi rappresentanti provinciali hanno difeso il senso dell’iniziativa, evidenziando come essa sia stata regolarmente approvata dagli organi scolastici dell’Istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica.

«Si tratta di un’attività formativa e informativa – spiegano – che rientra nei contenuti previsti dalle Linee guida per l’educazione civica (Legge 92/2019) e che affronta temi fondamentali come diritto del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, con un approccio divulgativo, pluralista e rispettoso.»

Un progetto riconosciuto e già attivo sul territorio

I sindacati ricordano che l’iniziativa rientra in un percorso più ampio e condiviso, come la Rete Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro, coordinata dalla Prefettura di Varese, che coinvolge enti, istituzioni e parti sociali. Tra le attività in programma anche “Sicurezza in azione”, rivolta proprio agli studenti.

«Non è propaganda – sottolineano CGIL, CISL e UIL – ma un’occasione concreta di formazione civica e di orientamento al mondo del lavoro, che valorizza le competenze di soggetti socialmente riconosciuti.»