Comunità Socio Sanitaria “Villa Comerio” a cena con lo Chef bustocco Filippo Magaraci
La Comunità alloggio per disabili adulti ha avuto modo di assaporare un viaggio culinario dal titolo “PA-RO-MI” ovvero toccando tre regioni italiane
Cena di “gran lusso”, giovedi 19 novembre, alla Comunità Socio Sanitaria “Villa Comerio” di via Palestro 16 a Busto Arsizio, gestita dalla Cooperativa Sociale Codess. La Comunità alloggio per disabili adulti ha avuto modo di assaporare un viaggio culinario dal titolo “PA-RO-MI” ovvero toccando tre regioni italiane: PA (Palermo) Sicilia (arancini), RO (Roma) Lazio (pasta alla gricia), MI (Milano) Lombardia (panettone artigianale con crema dello chef offerto gentilmente da Colombo 1933, panificio storico di Busto Arsizio). Aperitivo con pizze varie sempre offerte da Colombo 1933. «Serata decisamente piacevole e molto gradita. La proposta nasce dalla volontà di un gruppo di amici volenterosi di rendersi disponibili verso il prossimo – sostiene il coordinatore della struttura Riccardo Freguglia – esempio di vera solidarietà con la volontà di vivere una serata piacevole e divertente con persone fragili. Segnaliamo che il programma per il mese di dicembre di prevede iniziative natalizie che verranno proposte territorio bustocco».
Una trentina di persone tra ospiti, volontari ed operatori hanno avuto modo di gustare le prelibatezze proposte dallo Chef bustocco, ma con diverse esperienze in Italia ed all’estero, Filippo Magaraci con il supporto dell’esperto panificatore Stefano Girola e con l’aiuto delle volontarie Maddalena Mauro e Silvana Scarati ed i volontari Alessio “Santino” Santosuosso e Paolo Gnan. «Serata diversa dal solito per i ragazzi e le ragazze della Comunità – sostengono le educatrici professioni che operano nella struttura Chiara Rinaldi e Martina Dall’Amico – piacevole ed auspicabile serate o momenti diversi dalla routine per gli ospiti della comunità». .
