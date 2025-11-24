Dopo il Leoncavallo la Terra Trema si trasferisce alla Fornace di Rho

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, il centro sociale Sos Fornace ospiterà la nuova edizione di “La Terra Trema –

Fiera feroce di vini, cibi e anime erranti,” un evento unico nel panorama italiano per qualità, radicalità e visione politica.

«Oltre sessanta viticoltori e piccoli produttori agricoli raggiungeranno Rho per questa edizione. Arriveranno dalla Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania, Sicilia, ma anche dalla Francia, dalla Spagna e dalla Georgia. Porteranno vini non omologati, olii, cibi, storie». I promotori sottolineano anche altro: «porteranno soprattutto presenza politica, vicinanza, solidarietà, «in risposta alla minaccia di sgombero che incombe sulla Fornace».

Il programma di La Terra Trema 2025

Sabato 29 novembre

Dalle ore 15 alle 22 ∙ DEGUSTAZIONI, ASSAGGI, RELAZIONI

Ore 16 ∙ Incontro e degustazione COSTELLAZIONI ENOICHE, VITIGNI ERRANTI,

VINI DEL LUOGO con Simonetta Lorigliola

Ore 22 ∙ Concerto MOAI

Ore 23 ∙ Dj set VELASCO

Domenica 30 novembre

Dalle ore 13 alle 20 ∙ DEGUSTAZIONI, ASSAGGI, RELAZIONI

Ore 14 ∙ Laboratorio per bambine/i TALISMANI ARBOREI SCACCIASGOMBERO

Ore 16 ∙ Incontro SGOMBERARE SPAZI, TERRE, LA TERRA TREMA, LE CRITICAL

WINE?

Ore 18 ∙ Performance AMORE TRITOLO VITA

con Caterpillar e Guido Celli

Ore 19 ∙ Premiazione PREMIO MASSIMO TOPINO RUFFINI 2025

L’ingresso alla manifestazione è con sottoscrizione che comprende: le degustazioni libere dei vini e dei prodotti dei vignaioli, dei

birrifici, degli agricoltori e degli artigiani presenti; la partecipazione libera agli incontri, alle degustazioni guidate, ai

laboratori, ai concerti.

All’entrata ogni visitatore sarà munito di: un calice da degustazione; un catalogo illustrante le aziende e i vini/prodotti presenti, gli

eventi in programma, i menù delle cene a filiera diretta.