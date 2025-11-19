Varese News

Gallarate, controlli antidroga nelle scuole: nessuna sostanza trovata

Nella giornata di martedì 18 novembre, gli agenti del Commissariato di Gallarate, in collaborazione con l’unità cinofila della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio di prevenzione contro il traffico illecito di stupefacenti all’interno di tre istituti scolastici del territorio.

L’iniziativa rientra nel più ampio quadro delle attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti, messe in atto in stretta sinergia con le dirigenze scolastiche.

Durante il servizio, gli agenti hanno controllato spazi comuni e aree esterne degli istituti, con il supporto dei cani antidroga, senza riscontrare la presenza di sostanze stupefacenti.

Pubblicato il 19 Novembre 2025
