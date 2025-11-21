Giovani e lavoro, un’urgenza nazionale. Alla LIUC il confronto tra imprese, accademia e istituzioni

La questione del lavoro giovanile è oggi una delle sfide più urgenti per il futuro del Paese. Negli ultimi dieci anni la fuga dei cervelli è aumentata in modo significativo: il flusso annuo di giovani laureati che lasciano l’Italia è più che raddoppiato, passando dai 12 mila del 2013 ai 29 mila del 2023. (nella foto cerimonia di laurea alla Liuc)

A ciò si aggiungono una mobilità sociale ridotta, una persistente precarietà, il 40% degli under 35 è impiegato con contratti non stabili, e una scarsa propensione all’imprenditorialità. Solo il 2% dei giovani, infatti, nel 2020 dichiarava di aver avviato o di voler avviare un’impresa. Il tasso di giovani inattivi, pur in calo, resta tra i più alti in Europa: il 18% degli under 35 non lavora, non studia e non segue percorsi formativi. Un’emorragia di capitale umano che rischia di compromettere sviluppo e coesione sociale.

La disoccupazione giovanile rimane elevata, con un tasso nazionale del 13%, e picchi più accentuati nel Mezzogiorno. A gravare ulteriormente sulla condizione giovanile è la difficoltà di raggiungere l’indipendenza abitativa. In alcune città, il costo degli affitti assorbe quasi per intero il reddito di un giovane: a Milano fino al 90% per un bilocale, a Venezia il 77%, a Roma il 75%.

Un peso reso più gravoso dalla ridotta capacità reddituale. Il reddito netto medio di un laureato italiano, a parità di potere d’acquisto, è tra i più bassi del continente. Dall’analisi dello scenario emerge dunque un quadro preoccupante, che minaccia la tenuta economica e sociale del Paese.

Cosa fare per invertire la tendenza? Se ne discuterà martedì 25 novembre 2025 alle 11:00, in Aula Magna alla Liuc, in un confronto tra imprenditori, Accademia e istituzioni, chiamati a indicare il contributo che imprese, Università e sistema nel suo complesso possono offrire. In apertura dell’incontro sarà presentata la ricerca dell’Ufficio Studi LIUC, diretto dalla professoressa Chiara Gigliarano, che introdurrà l’indicatore Yes – Youth Enhancement Score, una bussola per ricostruire la prospettiva dei giovani e comprendere le leve su cui agire per rafforzarne le opportunità.

ISCRIZIONI

IL PROGRAMMA

Programma