Varese News

Economia

Giovani e lavoro, un’urgenza nazionale. Alla LIUC il confronto tra imprese, accademia e istituzioni

Fuga dei cervelli in crescita, precarietà diffusa, redditi bassi e affitti insostenibili: il 25 novembre un dibattito per capire come invertire la rotta

Cerimonia laurea Liuc

La questione del lavoro giovanile è oggi una delle sfide più urgenti per il futuro del Paese. Negli ultimi dieci anni la fuga dei cervelli è aumentata in modo significativo: il flusso annuo di giovani laureati che lasciano l’Italia è più che raddoppiato, passando dai 12 mila del 2013 ai 29 mila del 2023. (nella foto cerimonia di laurea alla Liuc)
A ciò si aggiungono una mobilità sociale ridotta, una persistente precarietà, il 40% degli under 35 è impiegato con contratti non stabili, e una scarsa propensione all’imprenditorialità. Solo il 2% dei giovani, infatti, nel 2020 dichiarava di aver avviato o di voler avviare un’impresa. Il tasso di giovani inattivi, pur in calo, resta tra i più alti in Europa: il 18% degli under 35 non lavora, non studia e non segue percorsi formativi. Un’emorragia di capitale umano che rischia di compromettere sviluppo e coesione sociale.

La disoccupazione giovanile rimane elevata, con un tasso nazionale del 13%, e picchi più accentuati nel Mezzogiorno. A gravare ulteriormente sulla condizione giovanile è la difficoltà di raggiungere l’indipendenza abitativa. In alcune città, il costo degli affitti assorbe quasi per intero il reddito di un giovane: a Milano fino al 90% per un bilocale, a Venezia il 77%, a Roma il 75%.
Un peso reso più gravoso dalla ridotta capacità reddituale. Il reddito netto medio di un laureato italiano, a parità di potere d’acquisto, è tra i più bassi del continente. Dall’analisi dello scenario emerge dunque un quadro preoccupante, che minaccia la tenuta economica e sociale del Paese.
Cosa fare per invertire la tendenza? Se ne discuterà martedì 25 novembre 2025 alle 11:00, in Aula Magna alla Liuc, in un confronto tra imprenditori, Accademia e istituzioni, chiamati a indicare il contributo che imprese, Università e sistema nel suo complesso possono offrire. In apertura dell’incontro sarà presentata la ricerca dell’Ufficio Studi LIUC, diretto dalla professoressa Chiara Gigliarano, che introdurrà l’indicatore Yes – Youth Enhancement Score, una bussola per ricostruire la prospettiva dei giovani e comprendere le leve su cui agire per rafforzarne le opportunità.

ISCRIZIONI

IL PROGRAMMA 

Programma
11.00 | Saluti di benvenuto e apertura dei lavori

Anna Gervasoni, Rettore LIUC

11.10 | Presentazione della ricerca

Chiara GigliaranoDirettrice ufficio studi LIUC

11:30 | Cosa possono fare le imprese

Luigi Galdabini, Presidente di Confindustria Varese

Maria AnghileriPresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria

11:45 | Cosa possono fare le Università

Anna Gervasoni dialoga con:

Marina BrambillaRettrice Università degli Studi di Milano

Valentina Garavaglia, Rettrice Università IULM

Maria Pierro, Rettrice Università degli studi dell’Insubria

12:15 | Cosa si deve fare

Innocenzo CipollettaPresidente AIFI

Carlo ChiattelliPartner EY Italy People Consulting Leader

Maurizio TamagniniFondatore e amministratore delegato di FSI

12:50 | Chiusura lavori

*Giancarlo GiorgettiMinistro dell’economia e delle finanze, Mef

Modera: Roberto Iotti, vicedirettore Il Sole 24ORE

* in attesa di conferma

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.