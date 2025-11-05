Varese News

Guasto a Besnate ad un passaggio a livello: pesanti ritardi sulla Luino – Gallarate

Rallentamenti fino a 30 minuti a causa di un problema ad un passaggio a livello. Tecnici sul posto

Trenord

La circolazione ferroviaria sulla direttrice Luino–Gallarate sta subendo forti rallentamenti a causa di un guasto a un passaggio a livello nella stazione di Besnate, che richiede un intervento di ripristino da parte dei tecnici del gestore della rete RFI.

I treni in transito registrano ritardi medi di circa 30 minuti, con possibili variazioni di percorso e cancellazioni.

Aggiornamento sulla situazione

Il treno 25357 (Luino 06:45 – Gallarate 07:41) è attualmente fermo tra le stazioni di Besnate e Gallarate, a causa del guasto al passaggio a livello.

Inoltre, il treno 25316 (Gallarate 07:19 – Luino 08:15) è fermo nella stazione di Besozzo per un guasto alla linea ferroviaria.

I tecnici di RFI sono sul posto per effettuare le verifiche e ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.
È possibile consultare lo stato dei treni in tempo reale sull’App Trenord e sul sito ufficiale, nella sezione “Real Time | Linee e orari – Ricerca treno”.

Pubblicato il 05 Novembre 2025
