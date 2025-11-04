I sapori e i colori del sud a Vedano Olona: tre giorni di Festa Siciliana al Parco Spech

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre un evento dedicato alle specialità gastronomiche e alla cultura dell’isola

Tre giorni all’insegna dei profumi, dei sapori e dei colori dell’isola più solare del Mediterraneo. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre il Parco Spech di Vedano Olona (in via San Pancrazio) ospita la Festa Siciliana, un evento dedicato alle specialità gastronomiche e alla cultura dell’isola.

Arancine, cannoli, cassate, pane ca’ meusa, pasta con le sarde, granite e frutta martorana sono solo alcune delle delizie che sarà possibile assaggiare nei numerosi stand allestiti sotto le colorate bandiere che ricreano l’atmosfera dei mercati storici siciliani.

La Festa Siciliana non è solo un’occasione per mangiare, ma un’esperienza a tutto tondo: musica, prodotti artigianali, spettacoli e intrattenimento accompagneranno i visitatori in un viaggio tra le tradizioni popolari del sud Italia. Ospite d’onore, l’attore Tony Sperandeo.

L’ingresso è libero e l’iniziativa si terrà per tutta la giornata, con apertura degli stand dalle ore 10 del mattino fino a sera.