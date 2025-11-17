Il Natale arriva in radio con Nicora Garden e Radio Materia
Da giovedì 20 novembre tre puntate del podcast "È Natale On Air. Nicora te lo racconta", un podcast in tre puntate pensato per accompagnare gli ascoltatori nel cuore delle tradizioni natalizie, tra luci, presepi, alberi e tavole imbandite
Il Natale si accende grazie a Nicora Garden e Radio Materia, che insieme lanciano un nuovo format audio tutto dedicato alla magia delle feste: “È Natale On Air. Nicora te lo racconta”, un podcast in tre puntate pensato per accompagnare gli ascoltatori nel cuore delle tradizioni natalizie, tra luci, presepi, alberi e tavole imbandite. A guidare ogni episodio, le voci e le storie di chi vive il Natale da protagonista — appassionati ed esperti di Natale del mondo Nicora Garden — insieme a ospiti speciali che racconteranno aneddoti, idee e curiosità per rendere le feste ancora più speciali.
Le tre puntate del podcast
La prima puntata si intitola “È Natale tra presepi e villaggi” sarà in onda giovedì 20 novembre. Con Vittore Nicora, titolare di Nicora Garden, ci saranno padre Marco Finco del convento dei frati francescani di piazza Velasquez a Milano e il ragionier Aldo Fontanella: ci porteranno in un viaggio tra presepi, villaggi natalizi e la spiritualità che anima le feste, con delle curiosità sul vero significato dei personaggi del presepe.
La seconda puntata – che potrete ascoltare da giovedì 27 novembre – sarà dedicata all’albero di Natale e si intitola “È Natale intorno all’albero”.
Protagoniste Giancarla, Christmas Tree Specialist di Nicora, e Marilena di Playwithmamma che daranno tanti consigli, ispirazioni e segreti per creare l’albero perfetto e vivere la casa nel pieno spirito natalizio, partendo dalla famiglia.
Infine nella terza puntata – che si intitola “È Natale in tavola” e che sarà in onda da martedì 9 dicembre – Cinzia, esperta di allestimenti Nicora Garden, e Mirko Tassin di Tassoculinario, ci racconteranno tutto ciò che serve per rendere magica anche la tavola delle feste, tra decorazioni, mise en place e gusto.
Con “È Natale On Air”, Nicora Garden racconta tutto l’amore per il Natale, portandolo oltre il suo storico Garden Center di Varese e arrivando direttamente nelle case (e nelle cuffie!) degli ascoltatori. Un racconto fatto di esperienze, emozioni, tradizione e creatività, proprio come il Natale secondo Nicora.
Segui il podcast su Radio Materia e preparati a sentire la magia delle feste!
