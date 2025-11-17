Il Natale arriva in radio con Nicora Garden e Radio Materia

Il Natale si accende grazie a Nicora Garden e Radio Materia, che insieme lanciano un nuovo format audio tutto dedicato alla magia delle feste: “È Natale On Air. Nicora te lo racconta”, un podcast in tre puntate pensato per accompagnare gli ascoltatori nel cuore delle tradizioni natalizie, tra luci, presepi, alberi e tavole imbandite. A guidare ogni episodio, le voci e le storie di chi vive il Natale da protagonista — appassionati ed esperti di Natale del mondo Nicora Garden — insieme a ospiti speciali che racconteranno aneddoti, idee e curiosità per rendere le feste ancora più speciali.

Le tre puntate del podcast

La prima puntata si intitola “È Natale tra presepi e villaggi” sarà in onda giovedì 20 novembre. Con Vittore Nicora, titolare di Nicora Garden, ci saranno padre Marco Finco del convento dei frati francescani di piazza Velasquez a Milano e il ragionier Aldo Fontanella: ci porteranno in un viaggio tra presepi, villaggi natalizi e la spiritualità che anima le feste, con delle curiosità sul vero significato dei personaggi del presepe.

La seconda puntata – che potrete ascoltare da giovedì 27 novembre – sarà dedicata all’albero di Natale e si intitola “È Natale intorno all’albero”.

Protagoniste Giancarla, Christmas Tree Specialist di Nicora, e Marilena di Playwithmamma che daranno tanti consigli, ispirazioni e segreti per creare l’albero perfetto e vivere la casa nel pieno spirito natalizio, partendo dalla famiglia.

Infine nella terza puntata – che si intitola “È Natale in tavola” e che sarà in onda da martedì 9 dicembre – Cinzia, esperta di allestimenti Nicora Garden, e Mirko Tassin di Tassoculinario, ci racconteranno tutto ciò che serve per rendere magica anche la tavola delle feste, tra decorazioni, mise en place e gusto.

Con “È Natale On Air”, Nicora Garden racconta tutto l’amore per il Natale, portandolo oltre il suo storico Garden Center di Varese e arrivando direttamente nelle case (e nelle cuffie!) degli ascoltatori. Un racconto fatto di esperienze, emozioni, tradizione e creatività, proprio come il Natale secondo Nicora.

Segui il podcast su Radio Materia e preparati a sentire la magia delle feste!