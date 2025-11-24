In arrivo nuvole e precipitazioni: possibili nevicate in serata fino a quota 400 metri

In arrivo nuovi fiocchi. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano il passaggio di una perturbazione di provenienza atlantica associata a precipitazioni localmente a carattere nevoso fino a basse quote per la presenza di aria fredda al suolo. I fenomeni si concentreranno nel tardo pomeriggio e nella notte.

Dalla mattinata di martedì 25 novembre, infatti, si prevede un rapido miglioramento grazie all’irruzione di aria più secca da nord sulla Pianura Padana.

Il limite delle precipitazioni nevose odierne è attorno a 400m sui rilievi in prossimità di Verbano e Lario, a tratti fiocchi misti a pioggia fino in pianura su Piemonte e Lombardia occidentale. In serata precipitazioni più diffuse in particolare sulla fascia alpina, prealpina, pedemontana: la stima è di un accumulo tra 1 e 3 centimetri di neve fresca.

Le temperature massime saranno tra i 3 e i 6 gradi e le minime tra 1 e 3.

Da domani si annunciano ma schiarite in progressiva estensione fino ad avere cieli poco nuvolosi in serata. In montagna ventilato, favonio a tratti fino in pianura con rialzo termico: temperature massime tra 8 e 12 gradi e le minime tra 1 e 4.

Tendenza da mercoledì 26 abbastanza soleggiato con qualche passaggio di nubi medio-alte e asciutto. Giovedì 27 ben soleggiato. All’alba gelate diffuse.