Incendio in via Kennedy a Venegono Inferiore, coinvolti un furgone e due auto

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 novembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Venegono Inferiore per spegnere un incendio che ha interessato un furgone e due autovetture in via Kennedy.

L’allarme è scattato intorno alle 18.45. Sul posto sono arrivate due squadre con un’autopompa e un’autobotte, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.