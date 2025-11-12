Incendio in via Kennedy a Venegono Inferiore, coinvolti un furgone e due auto
Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 novembre. Non si registrano feriti
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 novembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Venegono Inferiore per spegnere un incendio che ha interessato un furgone e due autovetture in via Kennedy.
L’allarme è scattato intorno alle 18.45. Sul posto sono arrivate due squadre con un’autopompa e un’autobotte, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.
Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.