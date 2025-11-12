Varese News

Varese Laghi

Incendio in via Kennedy a Venegono Inferiore, coinvolti un furgone e due auto

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 novembre. Non si registrano feriti

Incendio due auto e furgone Venegono Inferiore

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 novembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Venegono Inferiore per spegnere un incendio che ha interessato un furgone e due autovetture in via Kennedy.

L’allarme è scattato intorno alle 18.45. Sul posto sono arrivate due squadre con un’autopompa e un’autobotte, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.