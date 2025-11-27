Infiltrazioni d’acqua al Facchinetti di Castellanza, la scuola chiude per manutenzione straordinaria
I due plessi saranno chiusi fino al 5 dicembre per consentire i lavori di manutenzione straordinaria. La comunicazione della scuola dopo lo sciopero degli studenti
A partire da domani, venerdì 28 novembre 2025 e, presumibilmente, fino al 5 dicembre, i due plessi dell’Istituto Facchinetti di Castellanza resteranno chiusi per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti idraulici, a seguito di infiltrazioni in palestre e laboratori. Lo comunica la dirigente scolastica Patrizia Isabella, su indicazione della Provincia di Varese, in quanto i lavori richiederanno la chiusura del contatore dell’acqua e, quindi, determineranno l’impossibilità dell’utilizzo dei servizi igienici. Proprio questa mattina, 27 novembre, gli studenti hanno scioperato per “denunciare” una serie di problemi strutturali del plesso scolastico, dalle palestre e i bagni inutilizzabili alle infiltrazioni di acqua piovana nei laboratori. «È così da anni – ha sottolineato una rappresentante degli studenti all’ingresso dell’istituto -, è una situazione inaccettabile». Al momento non sono state date informazioni per la didattica.
Palestre inutilizzabili e infiltrazioni nei laboratori, studenti in sciopero all’ISIS Facchinetti di Castellanza
