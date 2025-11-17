Inizia il viaggio dei nuovi Consigli dei bambini e dei ragazzi di Malnate. Premiati due progetti per il Bilancio Partecipativo

Il Comune di Malnate ha vissuto un appuntamento speciale con la cittadinanza: lunedì 17 novembre all’Aula Magna “Falcone-Borsellino” dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih si è svolto il Consiglio Comunale Congiunto insieme alla cerimonia di investitura dei nuovi consiglieri del Consiglio dei Bambini e del Consiglio dei Ragazzi.

L’iniziativa, parte del progetto “La Città dei Bambini”, ha confermato ancora una volta il valore del percorso di educazione civica partecipata che coinvolge attivamente gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Malnate, offrendo loro uno spazio concreto per esprimere idee, proposte e punti di vista sulla città in cui vivono.

Il sindaco Nadia Cannito ha aperto la serata con una dichiarazione: «Ringrazio i bambini, Lucia Povolo e la responsabile dell’area Servizio alla Persona Elsa Calcagno, tutte le insegnanti che hanno collaborato con noi, in particolare Caterina Bruscella per la primaria, e per la scuola secondaria il Consiglio dei Ragazzi, rappresentato oggi da Sara Barone e dalla professoressa Domenica Quarto. Ringrazio anche il Consiglio dei Ragazzi che quest’oggi riceverà l’investitura: è davvero un momento importante per la nostra comunità. Perché è importante? Perché permette a bambini, ragazzi e adulti di dialogare sui temi fondamentali per costruire una città sempre più vivibile e a misura di bambino. I bambini portano idee, energie positive e un contributo reale ai cambiamenti che riguardano tutti. È fondamentale che i più giovani inizino fin da ora un percorso di cittadinanza attiva che li renda adulti più consapevoli, capaci di pensiero critico, costruttivo e propositivo di fronte alle sfide che dovranno affrontare per il bene comune. Ai bambini dobbiamo dare ascolto, sostegno e incoraggiamento, perché è anche attraverso la loro voce che costruiremo il futuro della nostra città. Invito quindi tutti a godere di questo momento e di questa bella serata, e do ora la parola al nostro presidente».



Durante l’incontro sono state presentate le idee, le proposte e le istanze elaborate dal Consiglio dei Bambini nel corso dell’anno scolastico, seguite dalla cerimonia di investitura dei nuovi consiglieri delle classi quarte della scuola primaria e da quella del Consiglio dei Ragazzi.

È stato inoltre illustrato il progetto, anzi, i due progetti scelti per il Bilancio Partecipativo 2025, che verranno finanziati con 10.000 Euro messi a bilancio dalla giunta. I fondi premiano quindi due proposte dalle classi della scuola primaria “Battisti” di Malnate. Il primo prevede la nascita di un gruppo giovani delle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie), il secondo porterà a una festa in piazza delle Tessitrici organizzata dai bambini.

«Con questo progetto – ha concluso il sindaco Cannito – abbiamo dimostrato come anche i bambini possono collaborare alla crescita e al benessere della città».

Un progetto che è stato ben accolto in città e che raddoppierà il prossimo anno: il bilancio partecipativo infatti non sarà rivolto solo al consiglio dei bambini ma anche a quello dei ragazzi. Due voci del bilancio comunale che andranno così destinate non solo ai bambini ma anche a una fascia di età maggiore.