Intervento programmato sulla cabina elettrica del monoblocco e del Day Center dell’ospedale di Circolo

L'Asst Sette Laghi avverte che sabato 29 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, sarà necessario procedere alla messa fuori servizio della cabina elettrica di via Guicciardini

monoblocco ingresso

Nell’ambito di un intervento di adeguamento tecnologico e in ottemperanza agli aggiornamenti normativi vigenti, sabato 29 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, sarà necessario procedere alla messa fuori servizio della cabina elettrica di via Guicciardini, che alimenta i padiglioni Monoblocco e Day Center dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Durante l’intervento è previsto un fuori servizio totale della cabina di ricezione ENEL.
Per tutta la durata delle operazioni, l’alimentazione elettrica del Monoblocco e del Day Center sarà garantita dai gruppi elettrogeni, monitorati in tempo reale da tecnici specializzati delle ditte manutentrici incaricate, presenti in campo per seguire ogni fase dell’attività.
Grazie alla pianificazione e al coordinamento con le strutture competenti, l’intervento è organizzato in modo da consentire il regolare svolgimento delle attività previste nella fascia oraria interessata e ridurre al minimo i possibili disagi per l’utenza.

Pubblicato il 27 Novembre 2025
