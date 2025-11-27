Intervento programmato sulla cabina elettrica del monoblocco e del Day Center dell’ospedale di Circolo

Nell’ambito di un intervento di adeguamento tecnologico e in ottemperanza agli aggiornamenti normativi vigenti, sabato 29 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, sarà necessario procedere alla messa fuori servizio della cabina elettrica di via Guicciardini, che alimenta i padiglioni Monoblocco e Day Center dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Durante l’intervento è previsto un fuori servizio totale della cabina di ricezione ENEL.

Per tutta la durata delle operazioni, l’alimentazione elettrica del Monoblocco e del Day Center sarà garantita dai gruppi elettrogeni, monitorati in tempo reale da tecnici specializzati delle ditte manutentrici incaricate, presenti in campo per seguire ogni fase dell’attività.

Grazie alla pianificazione e al coordinamento con le strutture competenti, l’intervento è organizzato in modo da consentire il regolare svolgimento delle attività previste nella fascia oraria interessata e ridurre al minimo i possibili disagi per l’utenza.