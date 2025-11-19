Varese News

JetBlue potenzia il collegamento tra Malpensa e Boston

Crescono sempre più le connessioni verso gli Stati Uniti, con un nuovo volo verso l’area del New England

JetBlue

Una sorpresa nelle nuove rotte di Malpensa: La compagnia JetBlue ha annunciato l’avvio dalla summer 2026 di un nuovo servizio da Boston a Barcellona e Milano Malpensa.

I voli per entrambe le città saranno operati dalla base principale di JetBlue, l’aeroporto internazionale di Boston Logan (BOS). I voli per l’Aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat (BCN) inizieranno il 16 aprile 2026, mentre i voli per l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) inizieranno l’11 maggio 2026.

I voli saranno disponibili per l’acquisto da domani, 20 novembre, su jetblue.com.

La nuova connessione rafforza il turismo verso Milano, “celebrata come capitale della moda e del design del Nord Italia e porta d’accesso al Lago di Como”, per l’americano medio.

“Espandendo la nostra presenza nel New England con nuovi voli da Boston a Barcellona e Milano, offriamo a un numero sempre maggiore di viaggiatori il servizio di qualità che ha ridefinito i viaggi aerei transatlantici, inclusa la nostra pluripremiata esperienza premium Mint”, ha dichiarato Joanna Geraghty, amministratore delegato di JetBlue. “I clienti che volano in Europa con JetBlue godono di un design curato, di privacy e di un’ospitalità che difficilmente troveranno con le compagnie aeree tradizionali, e siamo orgogliosi di continuare a offrire un valore e uno stile incredibili su entrambe le sponde dell’Atlantico”.

La compagnia rafforza così le connessioni tra Malpensa, il new England, aggiungendosi all’offerta che nel 2025 comprendeva Delta e a Azores nel periodo estivo .

Pubblicato il 19 Novembre 2025
