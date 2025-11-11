La Banda Musicale di Capolago festeggia il Centenario con un viaggio nel mondo dei cartoni animati
Sabato 22 novembre al Cinema Teatro Castellani di Azzate andrà in scena il concerto-evento “Una Banda di... Cartoni”. Ingresso libero fino esaurimenti posto
Un pomeriggio di musica e immagini per tutte le età: sabato 22 novembre al Cinema Teatro Castellani di Azzate andrà in scena “Una Banda di… Cartoni”, il concerto-evento con cui la Banda Musicale “G. Verdi” di Capolago celebra il suo Centenario.
L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, inizierà alle 17.00 e vedrà la Banda impegnata in un repertorio interamente dedicato alle colonne sonore dei cartoni animati. Durante l’esecuzione musicale, sullo schermo saranno proiettate scene tratte da celebri film d’animazione, Disney e non solo.
Ad aprire il concerto sarà un momento speciale curato dagli allievi della Scuola di Musica della Banda, un fuori programma pensato per valorizzare l’impegno formativo dell’associazione e il talento dei giovani musicisti.
Il concerto rientra nel calendario delle manifestazioni organizzate per celebrare i cento anni dalla fondazione della Banda “G. Verdi”, nata nel 1925 e da sempre attiva nella promozione della cultura musicale a Capolago e sul territorio varesino.
