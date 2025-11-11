Varese News

Bambini

La Banda Musicale di Capolago festeggia il Centenario con un viaggio nel mondo dei cartoni animati

Sabato 22 novembre al Cinema Teatro Castellani di Azzate andrà in scena il concerto-evento “Una Banda di... Cartoni”. Ingresso libero fino esaurimenti posto

Generico 10 Nov 2025

Un pomeriggio di musica e immagini per tutte le età: sabato 22 novembre al Cinema Teatro Castellani di Azzate andrà in scena “Una Banda di… Cartoni”, il concerto-evento con cui la Banda Musicale “G. Verdi” di Capolago celebra il suo Centenario.

L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, inizierà alle 17.00 e vedrà la Banda impegnata in un repertorio interamente dedicato alle colonne sonore dei cartoni animati. Durante l’esecuzione musicale, sullo schermo saranno proiettate scene tratte da celebri film d’animazione, Disney e non solo.

Ad aprire il concerto sarà un momento speciale curato dagli allievi della Scuola di Musica della Banda, un fuori programma pensato per valorizzare l’impegno formativo dell’associazione e il talento dei giovani musicisti.

Il concerto rientra nel calendario delle manifestazioni organizzate per celebrare i cento anni dalla fondazione della Banda “G. Verdi”, nata nel 1925 e da sempre attiva nella promozione della cultura musicale a Capolago e sul territorio varesino.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.