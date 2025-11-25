La Casa di Comunità di Sesto Calende “in tour”: secondo appuntamento a Taino
Prosegue il ciclo di incontri nei Comuni del Distretto, per far conoscere ai cittadini servizi, professionisti e opportunità offerte dalla rete sociosanitaria territoriale
Il ciclo di incontri pubblici organizzato dalla Casa di Comunità di Sesto Calende nei Comuni del Distretto per far conoscere alla popolazione i suoi servizi fa tappa a Taino il 3 dicembre alle 18:00 al Teatro dell’Olmo (in Piazza Piero e Gaspare Pajetta).
Nel corso dell’incontro verranno presentati i principali servizi attivi, tra cui il punto unico di accesso (Pua), l’offerta specialistica, il ruolo degli infermieri di famiglia e di comunità, l’ambulatorio infermieristico, lo psicologo delle cure primarie, l’assistente sociale, la carta dei servizi e il contributo del terzo settore.
L’incontro di Taino è un’occasione per conoscere da vicino i servizi messi a disposizione dalla Casa di Comunità di Sesto Calende e chiedere informazioni per chiarire eventuali dubbi o curiosità.
