La Casa di Comunità di Sesto Calende “in tour”: secondo appuntamento a Taino

Prosegue il ciclo di incontri nei Comuni del Distretto, per far conoscere ai cittadini servizi, professionisti e opportunità offerte dalla rete sociosanitaria territoriale

casa di comunità sesto calende

Il ciclo di incontri pubblici organizzato dalla Casa di Comunità di Sesto Calende nei Comuni del Distretto per far conoscere alla popolazione i suoi servizi fa tappa a Taino il 3 dicembre alle 18:00 al Teatro dell’Olmo (in Piazza Piero e Gaspare Pajetta).

Nel corso dell’incontro verranno presentati i principali servizi attivi, tra cui il punto unico di accesso (Pua), l’offerta specialistica, il ruolo degli infermieri di famiglia e di comunità, l’ambulatorio infermieristico, lo psicologo delle cure primarie, l’assistente sociale, la carta dei servizi e il contributo del terzo settore.

L’incontro di Taino è un’occasione per conoscere da vicino i servizi messi a disposizione dalla Casa di Comunità di Sesto Calende e chiedere informazioni per chiarire eventuali dubbi o curiosità.

Pubblicato il 25 Novembre 2025
