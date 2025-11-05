Varese News

Gallarate/Malpensa

La Polizia interviene intorno alla sala scommesse a Gallarate, fermato un uomo

L'intervento a metà pomeriggio di mercoledì, con diverse unità impegnate

Trambusto in zona stazione a Gallarate, a metà pomeriggio di mercoledì 5 novembre: la Polizia di Stato è interenuta con diverse unità in corso 25 aprile, dove si trova la sala scommesse al centro spesso di episodi “sopra le righe”, se non di violenza esplicita.

Secondo le testimonianze di alcune persone che abitano in zona, la Polizia ha fermato un uomo, trattenuto a fatica dagli agenti intervenuti.

Le auto della polizia hanno chiuso l’accesso alla via (nella foto sotto) intorno alle 16.30. Le operazioni sono proseguite ancora fino alle 18, con diversi equipaggi mobilitati.

Sul posto ha operato anche il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, oltre al personale del Commissariato di Gallarate.

Pubblicato il 05 Novembre 2025
