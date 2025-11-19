L’Alveare Odv di Buguggiate si racconta: un pomeriggio per condividere progetti e guardare al futuro

Sabato 29 novembre 2025, alle ore 15.00, l’Agorà di Materia nella sede di VareseNews a Castronno (Via Confalonieri 5) ospiterà un evento speciale: “L’Alveare Odv di Buguggiate si racconta”. Un pomeriggio dedicato a chi crede nella forza delle reti territoriali e nel valore della collaborazione tra realtà che operano con serietà e passione.

L’associazione L’Alveare, attiva dal 2016, ha scelto questo momento per condividere con la comunità il percorso fatto fino ad oggi e per svelare i progetti a cui sta lavorando. Un’occasione per fermarsi, raccontarsi e soprattutto per tessere nuove connessioni con altre realtà del territorio che condividono gli stessi principi: sostenibilità, valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e solidarietà.

«Crediamo fortemente nella forza del far rete con le varie realtà, convinti che possa essere un’occasione di crescita reciproca» spiegano dall’associazione. E questo invito non è casuale: L’Alveare vuole coinvolgere chi da anni opera sul territorio con la stessa serietà, per costruire insieme qualcosa di più grande.

Tra le iniziative più significative dell’Alveare c’è la creazione del Premio per la Ricerca in Radiodiagnostica, un riconoscimento vero e proprio pensato per valorizzare i giovani specializzandi che si distinguono per il loro impegno scientifico.

La prima edizione del premio è stata assegnata a Cecilia Beltramini, specializzanda in radiologia all’Università dell’Insubria. Un esempio concreto di come l’impegno dell’associazione si traduca in opportunità reali per chi investe nel proprio futuro e in quello della medicina.

L’evento di sabato rappresenterà un momento di incontro aperto a tutti coloro che vogliono conoscere meglio l’associazione, scoprire le sue iniziative e magari trovare spunti per nuove collaborazioni.

­

Dettaglio del Programma

Ore 14.30: Apertura mercatino solidale.

Ore 15.00: Incontro con le aziende del territorio.

Ore 15.45: Coffee Break con le aziende e Presentazione dei nuovi progetti associativi.

Ore 17.15: Presentazione restauri di opere d’arte 2026. Interverranno le restauratrici Marisa Caravati e Raffaella Bennati. È previsto un intervento registrato della Prof. Laura Facchin – Docente di storia dell’arte moderna all’Università dell’Insubria di Varese.

Ore 18.00: Premio per la Ricerca in Radiodiagnostica edizione 2026. Interverranno il Prof. Massimo Venturini – Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica e Docente dell’Università degli Studi dell’Insubria, e il Prof. Federico Fontana – Segretario della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica e Docente dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Sarà presente la Dott.ssa Cecilia Beltramini – Specializzanda e ricercatrice in Radiologia dell’Università dell’Insubria, vincitrice del premio 2025.

Ore 18.30: Aperitivo.

Ore 19.30: Chiusura.

Informazioni Utili

Durante l’intero evento sarà possibile avere informazioni circa tutte le attività dell’associazione e sostenerla attraverso l’acquisto di cesti alimentari e pregiati capi di abbigliamento, oggettistica, bigiotteria vintage.