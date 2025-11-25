Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Lavoro e territorio in gioco: a Materia una serata per orientarsi, portando anche il CV

Giovedì 27 novembre alle 21 Openjobmetis propone un incontro aperto a tutti, tra gioco, riflessione sulle competenze e opportunità nel territorio

avanti tutta gioco openjobmetis

Una serata per parlare di lavoro, territorio e competenze in modo semplice e coinvolgente. Giovedì 27 novembre alle 20.45, Openjobmetis organizza a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Castronno, un incontro pensato per chi vuole orientarsi, scoprire nuove opportunità o comprendere meglio come valorizzare il proprio percorso professionale.

Al centro dell’appuntamento ci sarà “Avanti tutta! Allena il tuo futuro”, il gioco da tavolo ideato da Openjobmetis per aiutare le persone a riflettere su attitudini, capacità e obiettivi. Attraverso sfide, carte, scelte e momenti di confronto, il gioco diventa un modo immediato e informale per conoscersi meglio e scoprire come competenze e aspirazioni possano dialogare con il tessuto lavorativo della zona.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

La serata sarà anche un’occasione per portare il proprio CV: non per un colloquio, ma per ricevere suggerimenti, confrontarsi con professionisti del settore e capire come raccontarsi al meglio.

L’incontro si svilupperà tra gioco, domande, scambi di idee e momenti guidati, con l’obiettivo di offrire strumenti utili a chi vuole orientarsi o sta pensando a un cambiamento.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.