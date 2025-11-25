Lavoro e territorio in gioco: a Materia una serata per orientarsi, portando anche il CV
Giovedì 27 novembre alle 21 Openjobmetis propone un incontro aperto a tutti, tra gioco, riflessione sulle competenze e opportunità nel territorio
Una serata per parlare di lavoro, territorio e competenze in modo semplice e coinvolgente. Giovedì 27 novembre alle 20.45, Openjobmetis organizza a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Castronno, un incontro pensato per chi vuole orientarsi, scoprire nuove opportunità o comprendere meglio come valorizzare il proprio percorso professionale.
Al centro dell’appuntamento ci sarà “Avanti tutta! Allena il tuo futuro”, il gioco da tavolo ideato da Openjobmetis per aiutare le persone a riflettere su attitudini, capacità e obiettivi. Attraverso sfide, carte, scelte e momenti di confronto, il gioco diventa un modo immediato e informale per conoscersi meglio e scoprire come competenze e aspirazioni possano dialogare con il tessuto lavorativo della zona.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
La serata sarà anche un’occasione per portare il proprio CV: non per un colloquio, ma per ricevere suggerimenti, confrontarsi con professionisti del settore e capire come raccontarsi al meglio.
L’incontro si svilupperà tra gioco, domande, scambi di idee e momenti guidati, con l’obiettivo di offrire strumenti utili a chi vuole orientarsi o sta pensando a un cambiamento.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.