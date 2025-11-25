Lavoro e territorio in gioco: a Materia una serata per orientarsi, portando anche il CV

Una serata per parlare di lavoro, territorio e competenze in modo semplice e coinvolgente. Giovedì 27 novembre alle 20.45, Openjobmetis organizza a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Castronno, un incontro pensato per chi vuole orientarsi, scoprire nuove opportunità o comprendere meglio come valorizzare il proprio percorso professionale.

Al centro dell’appuntamento ci sarà “Avanti tutta! Allena il tuo futuro”, il gioco da tavolo ideato da Openjobmetis per aiutare le persone a riflettere su attitudini, capacità e obiettivi. Attraverso sfide, carte, scelte e momenti di confronto, il gioco diventa un modo immediato e informale per conoscersi meglio e scoprire come competenze e aspirazioni possano dialogare con il tessuto lavorativo della zona.

La serata sarà anche un’occasione per portare il proprio CV: non per un colloquio, ma per ricevere suggerimenti, confrontarsi con professionisti del settore e capire come raccontarsi al meglio.

L’incontro si svilupperà tra gioco, domande, scambi di idee e momenti guidati, con l’obiettivo di offrire strumenti utili a chi vuole orientarsi o sta pensando a un cambiamento.