Lecco – Pro Patria, la partita in diretta
Tigrotti impegnati sul difficile campo del Rigamonti-Ceppi contro la quotata formazione lariana. Si gioca domenica 16 novembre dalle 17,30, seguite e commentate con noi la gara in #direttavn
Trasferta difficile per la Pro Patria impegnata domenica 16 novembre dalle 17,30 sul campo del Lecco, squadra di ambizioni e alta classifica. Seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match del Rigamonti-Ceppi, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
