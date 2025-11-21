Lombardia al vertice dell’innovazione. Startup protagoniste della crescita nazionale

La Lombardia si conferma epicentro dell’innovazione italiana. Lo evidenzia la seconda edizione del report sull’impatto occupazionale delle startup innovative realizzato da InnovUp e Assolombarda, che fotografa una filiera in costante crescita e sempre più strategica per la competitività nazionale. La regione ospita il 27% delle startup attive in Italia: oltre 6.500 imprese che impiegano 25,1 mila addetti, pari al 37% dell’occupazione nazionale del settore. Da sole generano 6 miliardi di euro di fatturato, il 41% del dato complessivo.

Nel Quadrilatero di Assolombarda – Milano, Lodi, Monza-Brianza e Pavia – si concentra il cuore pulsante dell’ecosistema: quasi 5.000 startup ed ex-startup, di cui il 92% nella Città Metropolitana di Milano. Qui trovano impiego oltre 21.400 lavoratori, il 31% degli occupati del settore, mentre il fatturato supera i 5,2 miliardi di euro e il valore aggiunto 1,3 miliardi, con una produttività di 61,3 mila euro per dipendente, ben al di sopra della media nazionale.

Il report analizza 24.261 startup ed ex-startup attive in Italia nel 2024, responsabili di 68.526 posti di lavoro, in crescita del 4% sul 2023. Dall’avvio del sistema, nel 2012, la filiera ha generato quasi 244 mila nuovi impieghi e mobilitato oltre 47 miliardi di euro. Le giovani imprese ad alta crescita – le “Gazzelle” – sono oggi 75 e hanno creato più di 4.800 posti di lavoro. Accanto a un aumento delle acquisizioni (116 nel 2024), cresce però anche il tasso di mortalità, al 6%.

Gli interventi dei rappresentanti del settore convergono su un punto: per consolidare questi risultati servono investimenti, semplificazioni e un quadro normativo stabile. Federico Chiarini (Assolombarda) sottolinea la necessità di orientare il risparmio italiano verso l’economia reale, mentre Chiara Petrioli (InnovUp) ribadisce la maturità raggiunta dalla filiera e l’urgenza di politiche di supporto strutturali. Maria Anghileri (Confindustria Giovani) richiama infine la sfida globale. Senza un vero “Youth Deal” e un’Europa più competitiva, il divario con Stati Uniti e Cina rischia di ampliarsi.