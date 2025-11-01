Lutto a Varese: è morta Giovanna Malnati Ramella
Moglie di Ernestino, con il quale per anni ha gestito il negozio di calcio e sport "il Pallone" in centro a Varese, e mamma di Mattia e Nicolò
Giornata triste a Varese. È morta Giovanna Malnati, moglie di Ernestino Ramella e mamma di Mattia e Nicolò.
Per anni ha gestito insieme al marito, ex calciatore del Varese e una lunga carriera da allenatore, il negozio di calcio e sport “Il Pallone” in centro città. I funerali avranno luogo martedì 4 novembre alle ore 15,30 nella Chiesa parrocchiale di Avigno, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 15,00.
Da parte della redazione di VareseNews, le più sentite condoglianze ad Ernestino, Mattia, Nicolò e a tutta la famiglia.
