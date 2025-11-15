Mastini concentrati e sicuri: vittoria meritata sul Fassa

Davvero un bel Varese quello che ha dominato a domicilio il Fassa, sotto tutti gli aspetti. Mastini prima di tutto messi magnificamente sul ghiaccio, cinici e spietati quando serviva e capaci di gestire il vantaggio nel terzo periodo. Super Perino, Borghi inesauribile portatore di dischi, ed un grandissimo Piroso firmano il 5 a 2 finale.

Squadra che vince alle volte si cambia, con Tilaro infortunato, Re assente e Michael Mazzacane trattenuto a Varese per problemi lavorativi, in prima linea ci finisce Venturi, assieme a Piroso e Marcello Borghi. Cambio anche in porta, dove a difendere la gabbia giallonera ci va (come anticipato) Pisarenko.

LA PARTITA

Varese parte bene, e dopo due minuti Bastille riceve un bel disco dal solito Terzago, con il tiro del franco-canadese che scalda la pinza di Scola, fassani che reagiscono impostando belle azioni di gioco, Salo subito pericoloso, con l’estremo giallonero che fa bene il suo mestiere. Fronti che continuano a cambiare, con belle occasioni da una parte e dall’altra, fino a quando Perino recupera un disco al centro della pista, decide di fare tutto da solo superando Scola. 0 a 1. Passano pochi secondi e Rossi ha sulla pala il disco del pari, ma Pisarenko è bravo a dire di no con il bastone, parata importantissima! Fassa spinge molto, attaccando da ogni parte, pressione che porta i suoi frutti, con il gol, meritato, di Rosa che batte Pisarenko, stavolta non attento a coprire il suo palo. 1 a 1. Falcons che continuano a spingere, obbligando Varese ad arretrare il baricentro, ora la manovra è davvero pressante, con Salo che batte Pisarenko, ma l’ucraino si gioca il jolly e chiede aiuto al palo sul quale si stampa il disco.

Nel momento migliore del Fassa arriva però il gol dei Mastini, è ancora Perino che sembra quasi voler mettere il disco in angolo per agevolare la manovra d’ingresso nel terzo, ma il puck a velocità ridottissima centra lo specchio della porta superando l’incredulo Scola. 1 a 2.

Nel secondo periodo i veneti tornano a spingere forte, due ottime manovre con la seconda interrotta da Marco Matonti irregolarmente secondo l’arbitro, per il primo power play fassano. Superiorità non sfruttata ma c’è ancora molto Fassa sul ghiaccio, Varese deve difendersi, e lo fa irregolarmente, con Fornasetti che esce dal ghiaccio per sgambetto, seguito per la fortuna dei Mastini da Vigl qualche istante dopo. Padroni di casa che pressano, centrando il palo (secondo jolly per Pisarenko) con Salo. Pochi istanti però dopo si concretizza la regola del ‘gol sbagliato-gol subito’, grazie ad uno grandioso uno due Borghi-Piroso, con il 55 giallonero che supera in maniera spettacolare Scola. 1 a 3. Un minuto dopo è Piroso a rendere il favore a Borghi che da due passi non sbaglia. 1 a 4. Mastini carichissimi che possono chiuderla con Bastille che è ben piazzato davanti a Scola, con il portiere che lo stende per il primo power play giallonero. Superiorità giocata bene, con Varese che però non va a segno. A fine penalità azione del Fassa con De Luca che vede Kuronen tutto solo, bravo a superare Pisarenko. 2 a 4. Seconda frazione che volge al termine ma a 25’’ dalla fine c’è spazio per emozioni, di quelle forti, con Borghi che si fa tutta la pista coast to coast, imbeccando Bertin che prima fa sedere Scola e poi la mette sotto la traversa. 2 a 5.

Terza frazione che si apre con Fassa ancora in avanti, con i Mastini che possono provare le micidiali ripartenze di Bastille-Terzago in caso di sbavature avversarie. A 3:55 Maekinen viene cacciato dal ghiaccio per comportamento antisportivo, ma gli artigli dei Falcons non scalfiscono la pellaccia dura dei Mastini. Varese che, come da copione, sfrutta le ripartenze è il velocissimo Terzago prima e Bastille subito dopo ad impensierire Scola che però fa buona guardia. Fassa ci prova ma in maniera scomposta, è Varese ad avere le occasioni più ghiotte mentre le sabbia della clessidra cala inesorabilmente, con Perino che prova a portiere praticamente battuto con il disco che impatta contro i gambali dell’estremo fassano. Fiammata fassana con due bellissime azioni che superano la difesa giallonera, con Pisarenko davvero bravo a dire di no prima col bastone e poi con la pinza. Nel finale i veneti ci provano in maniera scomposta, senza mai crederci abbastanza. La vince Varese.

Fassa Falcons – HCMV Varese Hockey 2-5 (1-2 1-3 0-0)

FASSA: 33 Scola (31 Bacchini), 10 Al. Vigl, 18 Kuronen, 26 Talmon, 27 Kurtatscher, 42

Ploner, 59 M. Defrancesco, 11 Trottner, 13 Rosa, 14 Salo, 16 N. Defrancesco, 21 Stoffie, 67

Moroder, 72 Rossi, 78 Mikhnov, 86 Deluca. Coach: Harri Juhani Laurila

VARESE: 31 Pysarenko (95 F. Matonti), 3 Schina, 22 E. Mazzacane, 38 Makinen, 42

Crivellari, 69 Bertin, 94 M. Matonti, 13 Fornasetti, 18 Bastille, 20 Terzago, 23 M. Borghi, 24 Perino,

33 Xamin, 55 Piroso, 67 Venturi, 96 Peterson. Coach: Massimo Da Rin

Marcatori: 8’57” (HCMV) Perino (Bastille, M. Borghi), 11’47” (FF) Rosa (Rossi, An. Vigl), 14’31” (HCMV) Perino, 29’58” (HCMV) Piroso (M. Borghi), 30’59” (HCMV) M. Borghi (Piroso, Bertin), 38’12” (FF) Kuronen (Mikhnov, Ploner), 39’35” (HCMV) Bertin (M. Borghi)