Mastini, tappa a Fassa per confermarsi in alto

Partita giovedì, allenamento venerdì e di nuovo in pista sabato, dopo una manciata di ore di viaggio. Ritmi serrati per i Mastini che battendo l’Aosta si sono regalati la vetta della classifica seppure con una partita in più dei coinquilini del Caldaro. Ma, appunto, Varese c’è ed è in alto: un monito per tutte le altre pretendenti alle zone nobili della IHL nel momento in cui inizia il girone di ritorno della prima fase.

La prossima fermata oggi, sabato 15 alle 18,30, è ad Alba di Canazei contro il Fassa, squadra che ha trovato una certa stabilità in questa stagione e che ha nella accoppiata formata da Niklas Salo e Andrii Mikhnov l’asse portante del proprio attacco. Grazie ai loro punti combinati (61 in totale!) i Falcons stanno tenendo un bel ritmo con 19 punti frutto di 7 successi (gli ultimi tre consecutivi) e 4 sole battute d’arresto.

I Mastini si presenteranno con le solite assenze di Vanetti e Tilaro mentre in porta questa volta toccherà a Pisarenko, dopo la bella prova di Matonti contro l’Aosta. Ma al di là dei singoli che pure sono fondamentali (basti pensare al Bastille visto con i Gladiators) il test trentino sarà interessante a livello collettivo. Esprimere un certo gioco e una certa solidità all’Acinque Ice Arena, con i mille in tribuna a spingere, è più semplice rispetto a quando si viaggia, magari in contorni meno coinvolgenti e comunque con avversari disposti a tutto per fermare gli ospiti.

A proposito di ospiti, nell’ambiente della IHL ha destato un certo rilievo l’intervista concessa da Tommaso Terzago al collega Roberto Vedani dopo il match di giovedì con Aosta. L’attaccante giallonero, secondo per gol e punti al solo Bastille, ha lodato i giocatori avversari e in particolare i giovani riservando però un “confetto” avvelenato a coach Luca Giovinazzo: «Hanno una carenza dal punto di vista dell’allenatore che non ha avuto un passato da giocatore di alto livello e quindi manca un po’ dal lato della tecnica e della personalità con i ragazzi e del resto l’anno scorso si è visto. Nonostante tutti gli investimenti fatti e un mercato aggressivo anche rovinando quello delle altre squadre, non ha cavato un ragno dal buco né in coppa né in campionato».

IHL (12a giornata – sabato 15 novembre)

PROGRAMMA: Fassa – VARESE (18,30); Pergine – Feltre (18,45); Caldaro – Dobbiaco (19,30); Aosta – Appiano (20); Valpellice – Alleghe; Valdifiemme – Bressanone (20,30).

CLASSIFICA: Caldaro*, VARESE 26; Alleghe 22; Aosta, Appiano, Fassa 19; Valpellice* 18; Pergine 13; Feltre, Bressanone 10; Valdifiemme 8; Dobbiaco 5.

* una partita in meno.