Neutalia, confermata la correttezza della gara: il Consiglio di Stato respinge l’appello di Franco Tosi

Lo comunica la società benefit che gestisce il termovalorizzatore di Borsano dopo la sentenza del consiglio di stato del 25 settembre 2025

È stato respinto con la sentenza del consiglio di stato del 25 settembre 2025, l’appello proposto da Franco Tosi meccanica, relativo alla procedura di gara per la fornitura del nuovo turbogruppo del termovalorizzatore di Busto Arsizio, a seguito del pronunciamento del TAR Regione Lombardia, che aveva rigettato il ricorso al Tar presentato dall’impresa legnanese

Franco Tosi meccanica è stata condannato  alla refusione delle spese, di fatto andando a confermare quanto già espresso dal precedente pronunciamento del TAR Regione Lombardia: «Viene così ribadita la correttezza, la trasparenza e la legittimità degli atti e dell’operato di Neutalia – è il commento della società benefit -, che rafforza il proseguimento dell’importante percorso di efficientamento e rinnovamento dell’impianto, in linea con il programma del Piano Industriale a suo tempo adottato».

Pubblicato il 29 Novembre 2025
