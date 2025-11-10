Oltre 30 kg di rifiuti raccolti a Olgiate Olona in occasione della tappa di “Insieme a te per l’ambiente”
L'iniziativa, proposta da McDonald’s, aveva anche il patrocinio del Comune e ha coinvolto dipendenti del fast food e volontari locali
L’attività di riqualificazione si è svolta alla presenza del vicesindaco Leonardo Richiusa e, partendo dal ristorante McDonald’s di Olgiate Olona, ha interessato le vie Busto per Fagnano, per Busto Arsizio, Francesco D’Assisi, S. Marco e Armando Diaz, lungo le quali sono stati puliti la pista ciclabile, il percorso pedonale, i parchi e i parcheggi. Oltre ai dipendenti di McDonald’s vi hanno preso parte anche alcuni volontari locali.
Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 4 edizioni il coinvolgimento di oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e la raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, l’equivalente di più di 50 tonnellate, nelle oltre 500 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Dall’anno scorso, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali.
Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta, la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti e un nuovo progetto di economia circolare che permette di recuperare la maggior parte degli oli di frittura utilizzati nelle cucine dei ristoranti per produrre biocarburante con cui alimentare la flotta che gestisce le consegne.
