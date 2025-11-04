Orgoglio Caronnese per i primi gol in A di Stefano Moreo

Non capita tutti i giorni di vedere un ex della Caronnese esultare in Serie A, ma quando succede l’orgoglio si fa sentire forte. E questa volta il protagonista è Stefano Moreo, oggi attaccante del Pisa, che domenica scorsa ha firmato la sua prima doppietta nel massimo campionato italiano.

Era il lontano 2012 quando un ragazzone di 19 anni, proveniente dal settore giovanile del Milan, si affacciava per la prima volta al calcio dei grandi proprio con la maglia rossoblù. In quella stagione, 2012-13, il giovane Moreo mise a segno 14 gol in Serie D, impressionando per fisico, senso del gol e quella somiglianza con Andrea Caracciolo, l’“Airone” del Brescia, che fece sognare i tifosi caronnesi.

Da allora di strada ne ha fatta tanta: 262 presenze in Serie B, maglie prestigiose come Palermo, Venezia, Empoli, Brescia, Virtus Entella e infine Pisa, con cui lo scorso anno ha conquistato la promozione in Serie A.

E proprio domenica, allo stadio Grande Torino, Moreo è tornato protagonista: schierato titolare da Alberto Gilardino accanto a Meister, ha ripagato la fiducia con due gol in pochi minuti che avevano illuso il Pisa di poter cogliere la prima vittoria in campionato. La partita è poi finita 2-2, ma resta la prima doppietta in A dell’ex attaccante caronnese, un traguardo che in città sa di festa.

A Caronno Pertusella, dove tutto è iniziato, l’emozione è grande. I tifosi e la società hanno seguito con entusiasmo l’ex bomber che, da ragazzo, aveva scritto una delle pagine più belle della recente storia rossoblù. E oggi, davanti alle telecamere della Serie A, quel legame si rinnova: un motivo di orgoglio per chi ha creduto in lui fin dall’inizio.

“Noi caronnesi continueremo a seguirlo con affetto e passione”, scrivono dai canali ufficiali del club. E chissà che i gol di Torino non siano solo il primo capitolo di una nuova stagione di soddisfazioni per Moreo