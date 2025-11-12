Varese News

Scuola

Orientamento Scolastico

Speciale orientamento scolastico: VareseNews a fianco delle scuole

Con lo speciale orientamento scolastico, VareseNews propone alle scuole pubbliche e private uno spazio di visibilità, in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico

Orientamento generiche

Sono tanti gli studenti che devono scegliere il percorso formativo più idoneo per il proprio futuro. Genitori e figli cercano informazioni sull’offerta formativa degli istituti presenti in provincia. A gennaio aprono ufficialmente le iscrizioni al prossimo anno scolastico e prima di allora sono molte le scuole che organizzano giornate di open day, fondamentali per aiutare studenti e famiglie nella scelta del futuro indirizzo di studio.

Anche per il 2025 VareseNews mette a disposizione delle scuole uno spazio a pagamento dove raccontarsi, presentare la propria offerta formativa, l’attivazione di nuovi indirizzi di studio e soprattutto per dare risalto alle giornate di open day in programma.

Vuoi ricevere maggiori informazioni? Scrivi a marketing@varesenews.it oppure chiama il numero 0332 873168.

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.