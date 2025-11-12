Speciale orientamento scolastico: VareseNews a fianco delle scuole
Con lo speciale orientamento scolastico, VareseNews propone alle scuole pubbliche e private uno spazio di visibilità, in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico
Sono tanti gli studenti che devono scegliere il percorso formativo più idoneo per il proprio futuro. Genitori e figli cercano informazioni sull’offerta formativa degli istituti presenti in provincia. A gennaio aprono ufficialmente le iscrizioni al prossimo anno scolastico e prima di allora sono molte le scuole che organizzano giornate di open day, fondamentali per aiutare studenti e famiglie nella scelta del futuro indirizzo di studio.
Anche per il 2025 VareseNews mette a disposizione delle scuole uno spazio a pagamento dove raccontarsi, presentare la propria offerta formativa, l’attivazione di nuovi indirizzi di studio e soprattutto per dare risalto alle giornate di open day in programma.
Vuoi ricevere maggiori informazioni? Scrivi a marketing@varesenews.it oppure chiama il numero 0332 873168.
