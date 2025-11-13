Prevenzione truffe anziani: grande partecipazione a Sumirago

Nella serata di ieri si è svolto con successo, presso la sala consiliare di Sumirago, l’incontro pubblico dedicato al tema delle truffe agli anziani, argomento di crescente attualità e grande importanza per la sicurezza di quei cittadini notoriamente più fragili.

All’appuntamento hanno preso parte circa 50 persone, tra cittadini, rappresentanti dell’amministrazione comunale nelle persone del Sindaco – Ivonne Beccegato, dell’Assessore ai Lavori Pubblici – Fortunato Denti e appartenenti all’Arma dei Carabinieri di Mornago a testimonianza dell’interesse e della sensibilità della comunità verso la prevenzione di questi reati.

Durante l’incontro, il Luogotenente Alessandro Perini, Comandante della Stazione Carabinieri di Mornago, ha illustrato le principali tipologie di truffe (telefonica-porta a porta-on line) che colpiscono soprattutto le persone anziane, fornendo consigli pratici su come riconoscere situazioni sospette e su come comportarsi per evitare di cadere vittima di inganni.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di Cultura della legalità che l’Arma dei Carabinieri porta avanti ormai da anni sia a livello locale che nazionale, in particolare in collaborazione con le amministrazioni locali. A conclusione dell’evento, è stato ribadito l’invito a segnalare immediatamente alle autorità competenti qualsiasi comportamento sospetto e a non aprire la porta o fornire informazioni personali a sconosciuti.