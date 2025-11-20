SpaceLAB: missione astronauti. Laboratorio per bambini da 7 a 11 anni a Varese

Ogni tappa sarà una scoperta: tra gravità, temperature estreme, suoli sconosciuti e tempeste di polvere, i giovani astronauti dovranno annotare tutto per una missione importantissima

Preparati a partire per un viaggio interplanetario nel cuore del nostro Sistema Solare! In questo laboratorio-avventura, i partecipanti vestiranno i panni di veri esploratori spaziali, incaricati di raccogliere dati, osservare fenomeni misteriosi e analizzare le condizioni dei pianeti visitati.

Ogni tappa sarà una scoperta: tra gravità, temperature estreme, suoli sconosciuti e tempeste di polvere, i giovani astronauti dovranno annotare tutto per una missione importantissima.

Alla fine del viaggio, redigeranno un report scientifico da inviare all’Agenzia Spaziale Orionis, con tutte le informazioni utili per preparare le future colonie spaziali.

Un’esperienza immersiva per chi sogna lo spazio… e vuole imparare giocando!

L’evento si svolgerà domenica 23 novembre, dalle 15.30 alle 17.00 presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto ai bambini da 7 a 11 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 15 euro da versare in loco.

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!