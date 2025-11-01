Sumirago celebra l’unità nazionale con un incontro dedicato al Milite Ignoto
Martedì 4 novembre, nella Sala Stemmi del Comune, un momento di riflessione promosso dall’associazione Alter Ego con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura
In occasione della Giornata dell’unità nazionale e della festa delle forze armate, il Comune di Sumirago ospiterà martedì 4 novembre, alle ore 20.30, un incontro pubblico dal titolo “Il Milite ignoto: i valori della Giornata dell’Unità Nazionale”.
L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Alter Ego con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del comune di Sumirago, si terrà nella Sala Stemmi del municipio di via San Lorenzo 21 e sarà trasmessa anche in diretta sul canale civico dell’amministrazione comunale.
A intervenire saranno i consiglieri comunali Carlo Alberto Garzonio e Stefano Romano, che proporranno una riflessione sul significato del Milite Ignoto come figura rappresentativa di tutti i caduti, non solo della Grande Guerra ma di ogni conflitto che ha segnato la storia italiana.
