Una buona Eurotek battuta 3-1 a Milano. Segnale di crescita per Busto Arsizio

La Eurotek Laica UYBA esce dall’Allianz Cloud di Milano con una sconfitta per 3-1 contro la Numia Vero Volley, ma la prestazione offerta dalle farfalle racconta una storia diversa dal semplice risultato. La squadra biancorossa gioca un primo set di altissimo livello, mette in seria difficoltà una delle formazioni più competitive del campionato e conferma segnali di crescita importanti in vista dei prossimi impegni.

La UYBA parte con energia, precisione e personalità sorprendendo una Milano inizialmente in ritardo sul ritmo della gara. A guidare le farfalle una Josephine Obossa incontenibile: 10 punti nel solo primo parziale e 24 totali, con attacchi pesanti e continuità impressionante. Parra e Van Avermaet completano un assetto offensivo brillante, permettendo alla UYBA di condurre il gioco e aggiudicarsi meritatamente il set di apertura (22-25).

Dal secondo set la formazione di casa cambia marcia. Paola Egonu sale in cattedra e trascina la Numia Vero Volley con 29 punti totali, una prestazione che le vale il premio di MVP del match. Accanto a lei crescono anche Lanier (16 punti) e Piva (13), contribuendo al sorpasso e alla gestione del match nei set centrali. La UYBA, però, non molla la presa e prova a rimanere agganciata al punteggio, trovando buone soluzioni con Parra, Van Avermaet e con l’ingresso di Gennari nei momenti più delicati.

Nel quarto parziale coach Barbolini cambia le carte inserendo Gennari ed Eckl per Battista e Torcolacci: la UYBA ritrova fluidità, ordine e convinzione. La gara si accende, le farfalle restano a contatto fino al 17-17 e provano a trascinare Milano al tie-break. Nonostante gli sforzi e un’ottima reazione nel finale (21-20), l’esperienza e la qualità delle padrone di casa fanno la differenza: la Vero Volley chiude 25-20 e conquista la vittoria.

A commentare la partita, Federica Pelloni “È stata una bella partita, abbiamo iniziato a palla e nel primo set abbiamo espresso una pallavolo davvero bella contro una Milano fortissima. Dal secondo set loro sono cresciute, noi siamo calate in alcuni momenti ma abbiamo tenuto bene il campo. Nel finale del quarto set abbiamo provato a portarli al tie-break, sarebbe stato stupendo, ma va bene così”.

Il tabellino

Numia Vero Volley Milano – Eurotek Laica UYBA 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20)

Numia Vero Volley Milano: Miner ne, Gelin, Bosio 1, Modesti ne, Pietrini 2, Sartori, Danesi 8, Kurtagic 5, Cagnin ne, Lanier 16, Egonu 29, Akimova, Piva 13, Fersino (L). All. Lavarini, 2° Bucaioni.

Eurotek Laica UYBA: Battista 6, Pelloni (L), Gennari 7, Metwally ne, Seki 2, Van Avermaet 9, Schmit, Diouf, Parlangeli, Obossa 24, Eckl 5, Torcolacci 5, Parra 13, Di Gregorio ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Grossi – Brancati

Note. Milano: ace 2, errori 5, muri 13. UYBA: ace 1, errori 10, muri 9. Durata: 30, 29, 21, 27. Spettatori: 3762.