Una panchina rossa al parco giochi di Morazzone

Si terrà il giorno 25 novembre 2025, alle ore 11.00, al parco giochi di via Leonardo da Vinci a Morazzone, la cerimonia di inaugurazione di una panchina pubblica, simbolo dell’impegno contro la violenza di genere e della memoria delle vittime di femminicidio.

L’evento, promosso da un singolo residente che ha saputo coinvolgere diverse associazioni del volontariato locale, vedrà la partecipazione del Sindaco, della scuola media di Morazzone, i rappresentanti delle associazioni a difesa della donna EOS e ANEMUS.

La panchina rappresenta il posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla

violenza, e il suo colore simboleggia il sangue versato.

Per Antonio Magazzù, candidato Consigliere per Progetto Futuro “questa panchina non è solo un oggetto, ma un monito permanente, un luogo fisico che ci invita a riflettere e a non dimenticare, un simbolo del nostro impegno per educare al rispetto e alla consapevolezza che la violenza contro le donne è un problema culturale che riguarda tutti”.

La collocazione della panchina in un luogo pubblico come il parco giochi, vuole mantenere viva la presenza delle vittime, promuovere un percorso di sensibilizzazione costante e incoraggiare la riflessione da parte di tutta la cittadinanza. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma si pone l’obiettivo di portare avanti questo messaggio di sensibilizzazione tutto l’anno.