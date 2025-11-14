Varese Oltre Confine: dove l’accoglienza diventa cammino condiviso

«Camminiamo con loro, non al posto loro». È così che Barbara Margherini e Cristina Nataniello descrivono Varese Oltre Confine, l’associazione protagonista della puntata di Soci All Time su Radio Materia, in collaborazione con CSV Insubria.

Il cuore dell’attività è lo sportello di accoglienza: qui chi arriva può raccontare la propria situazione, spesso segnata da smarrimento, perdita del lavoro, difficoltà linguistiche o burocratiche. «Prima di tutto ascoltiamo. È lo step più importante» racconta Barbara, educatrice nelle scuole.

Cristina invece coordina i corsi di italiano, dal livello base al percorso di certificazione A2 in collaborazione con il CPIA2 di Varese. «Ogni sabato mattina i nostri assistiti vengono in sede per prepararsi all’esame: per molti è la prima vera porta verso l’integrazione».

Di recente l’associazione ha avviato anche un corso di alfabetizzazione per la patente, grazie all’impegno di un ragazzo sudamericano che, dopo essere stato aiutato, è diventato a sua volta volontario. Nella città natale faceva l’istruttore di guida, oggi mette le sue competenze al servizio degli altri.

Una sede nata da un gesto di generosità

La storia dell’associazione passa da un episodio che le fondatrici definiscono “quasi un segno”. Cercando un luogo dove iniziare, entrarono per caso nel convento dei Frati Cappuccini di viale Borri. «Abbiamo spiegato il nostro progetto, avevamo solo un’idea e tanta volontà. E loro ci hanno aperto uno spazio bellissimo, con una naturalezza che ci ha commosso». Da quel momento, la sede è diventata un piccolo punto di comunità. E da qualche mese ne è attiva un’altra a Germignaga, frutto della collaborazione con Caritas e altre realtà del territorio.

Progetti futuri e ricerca di volontari

A dicembre l’associazione parteciperà alla Camminata di Babbo Natale organizzata con “Cammina che ti passa” e il Piede d’Oro: appuntamento il 14 dicembre alle 8.30 a Ternate per il giro del lago di Comabbio.

Intanto si continua a lavorare all’espansione degli sportelli e al coinvolgimento di nuovi volontari.

«Il sogno impossibile? Superare davvero tutti i confini. E aprire nuove sedi». Un sogno che, ascoltandole parlare, non sembra impossibile affatto.

Oggi Varese Oltre Confine conta una quarantina di soci, una decina attivi. Non abbastanza per le richieste che arrivano. «Cerchiamo volontari per lo sportello di accoglienza – spiegano – persone che condividano il nostro approccio: ascoltare, rispettare, accompagnare».