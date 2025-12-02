A Cassano Magnago al via la nona edizione del Concorso “Vetrine di Natale”

L’amministrazione comunale di Cassano Magnago, in collaborazione con il Distretto del Commercio e l’Associazione Vivi Cassano, annuncia l’avvio della nona edizione del concorso “Vetrine di Natale”, l’iniziativa che ogni anno valorizza le attività del territorio attraverso la premiazione degli allestimenti a tema natalizio visibili dalle vetrine durante il periodo delle festività.

«Per l’edizione di quest’anno è stata introdotta una significativa novità: sarà infatti possibile individuare le vetrine in concorso e votare la propria preferita tramite un QR Code realizzato dal Comune e stampato grazie alla collaborazione con Vivi Cassano» dicono il sindaco Pietro Ottaviani e l’assessore al commercio Massimo Zaupa.

«Il Qr Code sarà esposto presso ogni attività aderente e, una volta inquadrato con il proprio smartphone, permetterà di accedere al link dedicato alla votazione. Le immagini delle vetrine in concorso e il format di voto saranno comunque disponibili sul sito del Comune e sulle pagine social istituzionali. Il nuovo sistema digitale ha però l’obiettivo di ampliare e facilitare la partecipazione e, soprattutto, di invitare i

cittadini a vivere la città e le sue attività, soffermarsi davanti alle vetrine, scegliere quella che colpisce di più e votarla direttamente dal proprio telefono».

I commercianti potranno aderire al concorso fino al 12 dicembre, poi toccherà ai cittadini che avranno tempo dal 13 al 31 dicembre per votare.

Il concorso troverà il suo momento conclusivo il 16 gennaio 2026, durante il Concerto di inizio anno al teatro Auditorium, occasioni in cui verranno annunciate le attività più votate insieme ai vincitori degli altri due concorsi natalizi dedicati alle decorazioni di Natale e ai presepi.

La vetrina vincitrice riceverà un buono spesa del valore di 100 euro, offerto da Vivi Cassano, da spendere nelle attività cassanesi, mentre secondo e terzo classificato riceveranno una pergamena di riconoscimento. Adesso tocca ai cittadini: basta uno sguardo, un clic e un QR code.