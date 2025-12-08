A Castellanza la “Mostra mercato del disco”
Alla manifestazione, organizzata dall'associazione culturale Rock Paradise, parteciperanno espositori con migliaia di dischi in vinile, cd e dvd
Domenica 14 dicembre dalle 10 alle 18 alla Soevis Arena di Castellanza appuntamento con la “Mostra mercato del disco”, manifestazione organizzata dall’associazione culturale Rock Paradise a cui parteciperanno espositori con migliaia di dischi in vinile, cd e dvd.
Foto di archivio
