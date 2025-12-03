Varese News

A Cislago i crisantemi dei defunti si riciclano: al via un’iniziativa green del Comune

L'idea è quella di riutilizzare le piante che, una volta sfiorite, generalmente vengono buttate, mentre potrebbero essere potate e ripiantate negli spazi urbani

Generico 01 Dec 2025

Il Comune di Cislago ha avviato un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza per promuovere il riuso e la sostenibilità ambientale, dando nuova vita alle piante di crisantemi utilizzati durante la commemorazione dei defunti. L’idea è quella di riutilizzare le piante che, una volta sfiorite, generalmente vengono buttate, mentre affidate alle cure di chi si occupa del verde pubblico potrebbero essere potate e ripiantate negli spazi urbani.

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: evitare l’accumulo di rifiuti e valorizzare risorse che possono ancora essere utili, nel rispetto dell’ambiente

I cittadini che intendono aderire all’iniziativa del Comune possono depositare i vasi che non utilizzano più nelle aiuole dedicate, collocate presso gli ingressi dei cimiteri comunali.

Foto di Jacques GAIMARD da Pixabay

di
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
