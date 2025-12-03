A Cislago i crisantemi dei defunti si riciclano: al via un’iniziativa green del Comune
L'idea è quella di riutilizzare le piante che, una volta sfiorite, generalmente vengono buttate, mentre potrebbero essere potate e ripiantate negli spazi urbani
Il Comune di Cislago ha avviato un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza per promuovere il riuso e la sostenibilità ambientale, dando nuova vita alle piante di crisantemi utilizzati durante la commemorazione dei defunti. L’idea è quella di riutilizzare le piante che, una volta sfiorite, generalmente vengono buttate, mentre affidate alle cure di chi si occupa del verde pubblico potrebbero essere potate e ripiantate negli spazi urbani.
L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: evitare l’accumulo di rifiuti e valorizzare risorse che possono ancora essere utili, nel rispetto dell’ambiente
I cittadini che intendono aderire all’iniziativa del Comune possono depositare i vasi che non utilizzano più nelle aiuole dedicate, collocate presso gli ingressi dei cimiteri comunali.
Foto di Jacques GAIMARD da Pixabay
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.