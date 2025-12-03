A Luino perse una fede e una collana: gioielli consegnati alla polizia locale

Prima una fede. Poi una collana. Preziosi persi, trovati e consegnati al comando di polizia locale. Succede a Luino dove al comando di polizia locale si sono visti recapitare in successione i due oggetti entrambi – si spera – cari a chi li ha persi.

Per la restituzione di quanto ritrovato, gli interessati potranno presentarsi presso l’Ufficio della Polizia Locale previo appuntamento al seguente numero telefonico

0332/543540.