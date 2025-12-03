A Luino perse una fede e una collana: gioielli consegnati alla polizia locale
Singolare “doppietta" di preziosi smarriti in un giorno solo. Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio dei vigili previo appuntamento telefonico
Prima una fede. Poi una collana. Preziosi persi, trovati e consegnati al comando di polizia locale. Succede a Luino dove al comando di polizia locale si sono visti recapitare in successione i due oggetti entrambi – si spera – cari a chi li ha persi.
Per la restituzione di quanto ritrovato, gli interessati potranno presentarsi presso l’Ufficio della Polizia Locale previo appuntamento al seguente numero telefonico
0332/543540.
