A Materia un viaggio nel Mediterraneo che unisce e divide: Luca Misculin presenta “Mare aperto”

Il Mediterraneo non è soltanto una distesa d’acqua che separa i continenti. È un luogo in cui le civiltà si sono incontrate e scontrate, un archivio vivente di rotte, scambi e migrazioni che ancora oggi influenzano il nostro presente. È da questa consapevolezza che nasce Mare aperto, il libro in cui Luca Misculin, giornalista del Post, attraversa il Canale di Sicilia per raccontare uno dei punti più sensibili e simbolici d’Europa.

Giovedì 18 dicembre alle 21, Misculin sarà a Materia Spazio Libero per presentare il suo lavoro e per guidare il pubblico in un viaggio che unisce l’archeologia alla cronaca, la geografia alla politica, la storia antica ai fenomeni migratori contemporanei.

Nel libro, il Mediterraneo appare come un mare in continuo movimento, dove nulla resta immobile: le rotte dei mercanti fenici, l’ossidiana preistorica, le flotte romane, le incursioni dei pirati, i cavi sottomarini che oggi trasportano Internet e collegano l’Europa al resto del mondo. Un mare che è stato per millenni ponte tra culture diverse e che oggi è percepito sempre più come confine.

Attraverso il Canale di Sicilia – il tratto in cui le coste europee e africane si guardano da più vicino – Misculin intreccia pagine di storia e testimonianze contemporanee: le operazioni di soccorso, le rotte dei migranti, le tensioni politiche che attraversano l’Europa, ma anche le tecnologie che rendono questo mare uno dei centri nevralgici della nostra era digitale.

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.