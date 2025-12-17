A San Domenico e Domobianca attivo il presidio di Polizia sugli sci

Ha preso avvio il servizio di sicurezza e soccorso in montagna degli sciatori della Polizia di Stato presso i comprensori sciistici di San Domenico di Varzo e Domobianca a Domodossola. In totale, sette operatori specializzati sono stati assegnati ai due impianti, dopo aver seguito un apposito corso di formazione giuridico e sanitario presso il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena. Gli agenti saranno operativi fino a maggio 2026 e si occuperanno non solo del rispetto delle regole sulle piste da sci, ma anche di interventi in caso di incidenti, calamità naturali e per ogni necessità di soccorso.

Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore nuove normative che regolano comportamenti specifici per chi frequenta le piste. Tra queste, l’obbligo di casco per i minori di 18 anni e per coloro che praticano evoluzioni acrobatiche, l’obbligo di assicurazione per i danni causati a terzi, e il divieto di sciare in stato di ebrezza. Le sanzioni per violazioni possono arrivare fino a 1.000 euro, soprattutto per chi scia sotto l’effetto di alcol o droghe.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana, dalle 08.30 alle 17.00, con gli operatori che garantiranno il primo soccorso, la vigilanza sulle piste e l’intervento in caso di violazioni o incidenti, in collaborazione con il soccorso sanitario e alpino.