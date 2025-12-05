Varese News

“All I want for Christmas is…”, Solevoci porta le feste a Castronno con un classico di Natale

Il coro improvvisato a Materia, la sede di VareseNews, ha intonato due delle più celebri canzoni natalizie per una serata speciale

Generico 01 Dec 2025

Materia è il posto “Dove si canta” anche a dicembre e – respirando già il profumo delle feste – il coro per una sera di Solevoci ha intonato Bianco natale, il più conosciuto dei canti natalizi della tradizione italiana, All I want for Christmas is you, il successo planetario di Mariah Carey e l’inconfondibile canto gospel Oh Happy Day.

Con l’aiuto della cantante e vocal coach Federica Rini accompagnata da Christian Tassi, i tanti partecipanti alla serata hanno riempito l’agorà della sede di VareseNews a Castronno di atmosfera natalizia sulle note dei classici indimenticabili.

Come ogni volta, niente palco e niente pubblico. Al concerto di Solevoci si partecipa tutti insieme, ognuno fa la propria parte e non importa se è la prima esperienza, quello che conta è mettersi in gioco.

Gli appuntamenti del coro Solevoci a Materia continueranno una volta al mese anche nel 2026, ma durante l’evento di venerdì il presidente dell’associazione Solevoci Fausto Caravati ha annunciato un tour, per portare il format anche sul territorio.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
