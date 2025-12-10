Alla Casa di Comunità di Tradate arriva l’Ambulatorio di Reumatologia e Malattie metaboliche dell’osso
L’ambulatorio, attivo in una fase iniziale per le sole prime visite, è dedicato alla diagnosi e alla cura delle principali patologie reumatologiche, tra cui artriti, connettiviti, vasculiti, osteoporosi e sindrome fibromialgica
Nuovo servizio sanitario alla Casa di Comunità di Tradate, dove è stato attivato l’Ambulatorio di Reumatologia e Malattie metaboliche dell’osso, un potenziamento dell’offerta territoriale realizzato in collaborazione con la dottoressa Antonella Cappelli, responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Reumatologia dell’Asst Sette Laghi.
Prime visite e integrazione con la rete ospedaliera
L’ambulatorio, attivo in una fase iniziale per le sole prime visite, è dedicato alla diagnosi e alla cura delle principali patologie reumatologiche, tra cui artriti, connettiviti, vasculiti, osteoporosi primitive e secondarie, patologie osteometaboliche, patologie meccanico-degenerative e sindrome fibromialgica.
Il servizio si affianca a quello già attivo nella Casa di Comunità di viale Monterosa a Varese, rafforzando il collegamento tra i servizi territoriali e la rete ospedaliera, in un’ottica di presa in carico integrata del paziente.
Spazi riorganizzati al piano terra
L’attivazione del nuovo servizio si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione degli spazi della Casa di Comunità di Tradate. A partire da ieri, 9 dicembre, con la conclusione dei lavori al piano terra, ambulatori e uffici che erano stati temporaneamente trasferiti ai piani superiori stanno tornando progressivamente nella loro sede originaria. Un intervento che migliorerà la funzionalità degli spazi e la loro accessibilità da parte dell’utenza.
