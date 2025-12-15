Varese News

All’Orientaday a villa Oliva a Cassano 350 studenti maturandi “a caccia” della loro facoltà

Nell'evento promosso da Vil.Lab in villa Oliva circa cento gli universitari che si sono messi volontariamente a disposizione dei maturandi

Orientaday Cassano Magnago

Oltre 350 studenti provenienti da Gallarate, Legnano e Varese hanno partecipato sabato 13 dicembre alla quinta edizione dell’Orientaday: l’evento di orientamento universitario organizzato da Vil.Lab in villa Oliva, incontrando più di cento universitari pronti a raccontare la propria esperienza accademica.

Che i giovani di Vil.Lab riescano a rendere l’ambiente universitario permeabile a tutto il territorio non è più una notizia. Lo è, invece, la crescita costante di un evento che anno dopo anno consolida il proprio impatto, diventando un motivo di orgoglio che supera ormai i confini della villa. Il risultato è evidente: la provincia riconosce oggi un nuovo polo culturale, mosso dall’energia di un’associazione di studenti universitari.

Circa cento gli universitari che si sono messi volontariamente a disposizione dei maturandi. «Se anni fa avessi avuto l’occasione di partecipare a un evento come questo, il mio percorso sarebbe stato completamente diverso», racconta Marco Giani, presidente di Vil.Lab ETS. «Ho ripreso a studiare quando ho iniziato a frequentare la villa – continua – e oggi credo che contaminare gli studenti con le nostre vibrazioni sia più una missione che un impegno. Vedere così tanti ragazzi mettersi a disposizione della comunità è motivo di grande orgoglio».

Per un intero pomeriggio Villa Oliva è stata suddivisa in aree tematiche, sfruttando ogni spazio agibile per rappresentare al meglio le diverse facoltà. «Un lavoro che inizia oltre due mesi prima dell’evento – spiega Stefano Melli, socio fondatore e referente dell’Orientaday – quando una parte dei volontari si candida per dare forma alla quinta edizione. C’è chi si occupa dei contatti con i rappresentanti d’istituto, chi gestisce il coinvolgimento degli universitari, chi segue comunicazione, logistica, fornitori e partner. È una squadra di ragazzi che dimostra come i giovani siano perfettamente in grado di gestire attività spesso affidate agli adulti, creando qualcosa di unico: un evento che non punta a “vendere”, ma a condividere in modo trasparente esperienze di vita con chi sta per iniziarle».

Orientaday Cassano Magnago

I ringraziamenti dell’associazione vanno all’amministrazione comunale, che ha rinnovato soddisfazione ed entusiasmo nel collaborare con Vil.Lab, e al partner Testbusters, presente per parlare di Semestre Filtro, TOLC e orientamento in senso più ampio. Se gli universitari di Vil.Lab hanno raccontato le singole facoltà, Testbusters ha offerto una visione a 360° a chi non ha ancora scelto il proprio percorso.

«Condividiamo pienamente i valori di questa associazione – afferma Michael Rodriguez, responsabile orientamento di Testbusters – ed è stato un matrimonio riuscito». Terminata la fatica dell’Orientaday, i ragazzi e le ragazze di Vil.Lab ETS torneranno a concentrarsi sulla sessione invernale di esami, mettendo solamente in pausa la programmazione di nuove iniziative dedicate all’espressione artistica e alla salute, previste a partire dalla prossima primavera.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
