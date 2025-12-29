Amazon sospende le consegne con i droni in Italia

Varese News

Amazon ha comunicato all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, la sospensione del progetto Prime Air, l’iniziativa che puntava a rivoluzionare le consegne dell’ultimo miglio attraverso l’uso di droni. La decisione mette in pausa una sperimentazione presentata ufficialmente nel 2023 e seguita con grande attenzione dal settore della logistica.
Il progetto prevedeva la consegna di pacchi leggeri, fino a 2,5 chilogrammi, entro un raggio massimo di 12 chilometri dal punto di partenza. Amazon aveva scelto San Salvo, in Abruzzo, come area pilota per i test di volo, avviando le prime sperimentazioni operative in vista di un servizio commerciale che, secondo i piani iniziali, avrebbe dovuto partire nella primavera del 2026.

In una nota, l’Enac ha spiegato che la sospensione sarebbe legata a «motivi di policy aziendale e come conseguenza delle vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo». Un riferimento che, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, rimanderebbe al contenzioso tra Amazon e il fisco italiano per il presunto mancato versamento di imposte pari a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Lo stop a Prime Air rappresenta un brusco rallentamento per l’innovazione nel settore delle consegne automatizzate in Italia e lascia aperti interrogativi sul futuro dell’impiego dei droni civili, almeno nel breve periodo.

29 Dicembre 2025
