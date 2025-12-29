Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Stop al progetto di consegne con droni annunciato nel 2023
Amazon ha comunicato all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, la sospensione del progetto Prime Air, l’iniziativa che puntava a rivoluzionare le consegne dell’ultimo miglio attraverso l’uso di droni. La decisione mette in pausa una sperimentazione presentata ufficialmente nel 2023 e seguita con grande attenzione dal settore della logistica.
Il progetto prevedeva la consegna di pacchi leggeri, fino a 2,5 chilogrammi, entro un raggio massimo di 12 chilometri dal punto di partenza. Amazon aveva scelto San Salvo, in Abruzzo, come area pilota per i test di volo, avviando le prime sperimentazioni operative in vista di un servizio commerciale che, secondo i piani iniziali, avrebbe dovuto partire nella primavera del 2026.
In una nota, l’Enac ha spiegato che la sospensione sarebbe legata a «motivi di policy aziendale e come conseguenza delle vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo». Un riferimento che, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, rimanderebbe al contenzioso tra Amazon e il fisco italiano per il presunto mancato versamento di imposte pari a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Lo stop a Prime Air rappresenta un brusco rallentamento per l’innovazione nel settore delle consegne automatizzate in Italia e lascia aperti interrogativi sul futuro dell’impiego dei droni civili, almeno nel breve periodo.
