Bilancio regionale approvato, Astuti (PD): “Occasione persa per cambiare, ma ottenuti fondi per casa e diritto allo studio”
Astuti: «Troppi soldi alla comunicazione, pochi ai servizi essenziali. Abbiamo strappato risorse per case popolari e diritto allo studio»
Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il bilancio preventivo 2026-2028, con il voto contrario del Partito Democratico. Secondo il consigliere regionale varesino Samuele Astuti, si è persa una «grande occasione per cambiare davvero le politiche regionali», anche se grazie alle opposizioni sono stati ottenuti alcuni risultati concreti.
Le critiche del Partito Democratico
«Ancora una volta un bilancio che conferma le scelte sbagliate della giunta lombarda – spiega Samuele Astuti, consigliere regionale del PD –: si continuano a sprecare risorse in operazioni di comunicazione, mentre non si investe a sufficienza sui servizi per le persone. Si pensa più agli aperitivi che all’abbattimento delle liste d’attesa e al rafforzamento del welfare».
Secondo Astuti, il bilancio non affronta in modo efficace le priorità dei cittadini lombardi, a partire dalla sanità fino all’assistenza sociale e al diritto allo studio.
I risultati ottenuti dalle opposizioni
Nonostante il giudizio complessivamente negativo, il gruppo PD e le altre forze di opposizione hanno ottenuto alcuni interventi significativi durante la discussione in aula.
«Siamo riusciti, insieme alle altre forze di opposizione, a ottenere alcuni risultati importanti, che non erano affatto scontati – spiega Astuti –».
Tra questi:
6 milioni di euro per le politiche abitative, di cui: 1,5 milioni per rafforzare il fondo regionale affitti e la morosità incolpevole; 4,5 milioni per il recupero delle case popolari attualmente sfitte. 1 milione di euro aggiuntivo destinato al diritto allo studio.
Risorse per ambiente, mobilità e oltre 20 milioni di euro per investimenti.
«Un’opposizione che incide»
Astuti sottolinea come questi risultati dimostrino l’utilità del lavoro svolto dall’opposizione: «Risultati importanti, che dimostrano che l’opposizione serve e incide, ma che non compensano un bilancio sbagliato nelle sue scelte di fondo, lontano dai bisogni reali dei cittadini lombardi».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.